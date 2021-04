O Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé chega ao país para completar o portfólio de modelos SUV da marca, oferecendo esportividade combinada com um design renovado e ampla lista de equipamentos de série. O modelo é equipado com o motor 4.0 litros V8 biturbo com 612 cv de potência e 86,6 kgfm de torque, que foi eletrificado com o alternador de partida EQ Boost e um sistema elétrico de 48 volts. Tudo isso e muito mais pode ser encomendado por R$ 1.184.900 na rede de concessionários da marca.

O novo GLE 63 S Coupé é facilmente identificado como um modelo Mercedes-AMG graças à grade do radiador específica AMG cromada de alto brilho. Os domos no capô, as rodas de 22 polegadas, o novo spoiler traseiro com um difusor em preto e o sistema de escape especial AMG, com dois elementos de acabamento do tubo de escape duplo retangulares, completam o design exterior e enfatizam sua esportividade.

Como parte do equipamento de série, o Pacote AMG Night inclui vidros escuros com isolamento térmico, acabamento do spoiler dianteiro e traseiro, inserções nas saias laterais, capas dos espelhos e moldura das janelas em preto. Os elementos de acabamento do tubo de escape duplo têm acabamento em um elegante preto de alto brilho.

Por dentro, os bancos esportivos AMG são revestidos em couro napa, cinto de segurança cinza e costuras contrastantes, iluminação ambiente ajustável individualmente, volante de três raios AMG Performance, console central com interruptores para regular o funcionamento do ESP e o sistema de escapamento AMG Performance, além de pedais esportivos, revestimentos em fibra de carbono e outros.

Motor

O motor biturbo V8 de 4,0 litros de 612 cv do novo GLE 63 S Coupé traz ainda alternador de arranque EQ Boost integrado, que adicionam 250 Nm de torque adicionais permitem características de aceleração e retomadas de velocidade mais rápidas e seguras. O câmbio é automático 9G-Tronic de 9 marchas e a tração, integral 4MATIC+. Dados de fábrica indicam aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e velocidade máxima limitada eletronicamente em 280 km/h.

O sistema de tração integral pode alterar tração traseira para a tração integral e vice-versa por meio do controle inteligente. A tração nas quatro rodas é controlada de acordo com o estágio selecionado do Programa Eletrônico de Estabilidade ESP® de 3 estágios. O sistema de controle de manuseio dinâmico 4ETS aumenta ainda mais a segurança e agilidade no manuseio, em particular em superfícies escorregadias ou com diferentes coeficientes de atrito.

Ele usa intervenções de freio para evitar que as rodas acionadas individualmente patinem durante a partida ou aceleração. Ao mesmo tempo, o efeito de travamento do diferencial permite que o torque de acionamento seja deslocado para as rodas que não estão girando.Destaque também para os sete programas do Dynamic Select: Comfort, Sport, Sport +, Individual, RACE, Trail e Sand, que alteram os parâmetros de condução entre conforto e performance com modificações na resposta do motor, transmissão, suspensão e direção. Para completar, o modelo conta com freios a disco de 400 milímetros e pinças de pistão duplo na frente e pinças flutuantes com pistão e discos de 370 x 32 mm na parte traseira.