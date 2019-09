A Mercedes-Benz acaba de lançar no mercado brasileiro seu mais novo gigante das estradas, o extrapesado Actros 2020. O caminhão reúne um impressionante pacote de tecnologia para auxiliar na sua condução, capaz de o deixar na condição de um automóvel extrapesado com cabine de avião.

Um automóvel por causa da facilidade e conforto para dirigi-lo. Um avião porque, além da variedade de comandos digitais na cabine - é o primeiro caminhão digital do mercado brasileiro -, ele é capaz de fazer quase tudo sozinho com o novo piloto automático preditivo.

Ele foi da fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo (SP), onde é montado, até Cuiabá (MT), distância de quase 1.600 quilômetros, com um instrutor da montadora tendo o trabalho só de cuidar do volante. Troca de marchas, aceleração e frenagens ficaram por conta do novo dispositivo. "É o único caminhão de série no mercado brasileiro que freia sozinho”, diz Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da América Latina.

Além disso, o piloto automático inteligente é também preditivo porque ele prevê subidas e descidas, com auxílio de um mapa e GPS, com até 2 quilômetros de antecedência. Assim, se as condições da estrada permitirem, o dispositivo dá uma acelerada no motor momentos antes de pegar a subida, para transpô-la com menos consumo de combustível.

Essa redução no gasto de combustível chega a 12% em relação ao modelo atual, segundo o vice-presidente de Vendas Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncine. Somando-se a outras inovações, a economia, de acordo com o executivo, é de até R$ 6 mil nos custos de manutenção preventiva e itens de desgaste por ano, 50% de redução nas paradas programadas para manutenção e até 400 kg mais leve em relação ao modelo atual.

Cabine mundial

Todas essas novidades foram apresentadas durante megaevento da Mercedes-Benz em seu campo de provas em Iracemápolis (SP), onde dirigimos um Actros com carreta com cerca de 50 toneladas de peso na carroceria.

A cabine foi projetada e desenvolvida no Brasil, especialmente para o mercado brasileiro, mas acabou se tornando um lançamento mundial, porque a matriz na Alemanha gostou e pretende levá-la para outros países.

A nova cabina amplia o espaço interno para o motorista e acompanhante, garantindo conforto, ergonomia e bem-estar a bordo. Outro destaque é a altura interna, que chega a 1,84 metro, facilitando a movimentação.

Além de mais espaço interno, o Novo Actros conta com dois painéis interativos, um multimídia digital e um multifuncional touch screen. A maioria das funções pode ser controlada a partir dessas telas. Há dois plugs para carregar celulares, mas há também a opção de recarga por indução. Outros destaques são a nova cama e os novos bancos.

Câmbio automatizado

Entre as inovadoras tecnologias do Novo Actros voltadas à economia no consumo destaca-se também o novo câmbio totalmente automatizado G291 Powershift 3 de 12 marchas.

O motor Mercedes-Benz OM 460 do Actros ganhou novas faixas de potência: 450 e 480 cv. Juntando-se ao motor de 510 cv, o OM 460 assegura ótima performance e baixa manutenção.

Segurança e conectividade

O lançamento, segundo a Mercedes-Benz, traz para o País novas e inéditas tecnologias de segurança ativa que evitam acidentes e protegem vidas: a 5ª e atual geração do Assistente Ativo de Frenagem (ABA 5), o Assistente de Ponto Cego, o Assistente de Fadiga e o Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP). A esses sistemas juntam-se os já disponíveis Controle de Proximidade e Assistente de Faixa de Rolagem.

O inédito portifólio se destaca por inovações como o Mercedes-Benz Uptime, a plataforma de logística Habbl, os serviços e consultoria do Total Mobility e aplicativos que ajudam o motorista no seu dia a dia. Os aplicativos exclusivos para motoristas e frotistas poderão ser acessados pelos celulares ou pela tela touch screen do Novo Actros.

O App Liga nas Estradas avalia motoristas por pontuação de acordo com sua forma de dirigir. O App Jornada do Motorista faz a gestão do dia a dia do condutor do veículo. O App Vehicle Lens faz um check-list online completo do veículo antes de passar o caminhão de motorista para motorista. E com o App Mercedes Club, o participante pode agendar serviços, participar do programa de fidelidade e ter descontos em peças e serviços em lojas parceiras.

O Novo Actros traz suspensão metálica Global TufTrac, mais leve e mais robusta, que oferece mais carga útil. Outra inovação de robustez é o Disconnected Liftable Tandem - DLT, suspensor do eixo trativo para caminhões 6x4. O Actros também chega com uma nova geração do eixo traseiro, o New Final Drive.

Versões

As novidades da Mercedes chegam nas versões 2045 4x2 (que marca a estreia do Actros na categoria 4x2), 2548 6x2 e 2648 6x4. Além desses modelos, há também a opção do Actros 2651 6x4. Com isso, a marca aumenta as opções de escolha para os clientes que operam no transporte de grãos, carga seca, cargas frigorificadas, combustíveis, produtos químicos, gases, porta-container e outras aplicações.

No total, foram realizados mais de 4 milhões de quilômetros em testes com o Novo Actros, o que equivale, por exemplo, cerca de 100 voltas ao redor da Terra.

As equipes da fábrica rodaram 24 horas por dia em diversas regiões, além das pistas do campo de provas da empresa em Iracemápolis (SP), contando ainda com a parceria de clientes que utilizaram o caminhão em suas operações.

(Maurílio Lemes Faleiro, de Iracemápolis (SP), para o Sobre Rodas)