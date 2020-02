A Land Rover Reino Unido disparou o primeiro comercial de televisão do Novo Defender, demonstrando sua capacidade off road. O vídeo inclui cenas behind the scenes exclusivas, mostrando o que esperar do novo Defender em 007 – Sem Tempo Para Morrer, chegará aos cinemas do Brasil em 9 de abril de 2020.

Os modelos usados em 007 – Sem Tempo Para Morrer foram as primeiras unidades a deixarem a linha de produção na fábrica da Land Rover em Nitra, na Eslováquia, e são baseados no modelo Defender 110 X na cor Santorini Black, com protetor frontal escurecido, rodas de 20 polegadas com acabamento escurecido e pneus off road profissionais.

O filme deste ano apresenta alguns dos modelos mais prestigiados da Land Rover. Ao lado dos 10 Defenders, em 007 – Sem Tempo Para Morrer também figuram o Range Rover Sport SVR, o Land Rover Series III e o Range Rover Classic. A Land Rover mantém uma longa parceria com a EON Productions em filmes de James Bond. O primeiro modelo da marca a participar de um filme foi o Range Rover Conversível, em 1983, no filme 007 – Operação Tentáculo.

Cenas

O material do ensaio incluído no comercial mostra o novo Defender sendo lançado no ar. Ao longo da gravação, os veículos passam por outros testes extremos, atravessando rios e pântanos em alta velocidade.

A cena de perseguição em 007 – Sem Tempo Para Morrer foi liderada pelo coordenador de ação Lee Morisson. “Nós forçamos o Defender mais do que pensamos que fosse possível para gerar o máximo de excitação e entregar aos fãs um insight do desafio de produção de uma cena de perseguição incrível como a que teremos em 007 – Sem Tempo Para Morrer”, conta Morrison.

“Desenvolvemos um novo padrão de testes para o Defender, o mais desafiador que tivemos e único para esse veículo. Força física e durabilidade foram checadas por vários testes diferentes, incluindo um salto de uma ponte, o que nos deu confiança para entregar o que o time de ação precisava para criar as cenas de 007 – Sem Tempo Para Morrer, sem modificações na estrutura, adicionando apenas uma gaiola de proteção”, comenta Nick Collins, Diretor da Linha Defender da Land Rover.

A pessoa escolhida para colocar a capacidade do Defender à prova foi Jessica Hawkings, selecionada a dedo por Morrison na Formula 3 W Series pelo seu potencial, que não perdeu tempo para aceitar a oportunidade de fazer parte de 007 – Sem Tempo Para Morrer, seu primeiro filme. “Nada mais estimulante do que ser piloto de ação em um filme de James Bond e é uma honra fazer parte desse filme incrível dirigindo o novo Defender”, diz Hawkins.

Sinopse:

Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, Bond está afastado de suas atividades, curtindo uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz é interrompida quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo sua ajuda.

A missão de resgatar um cientista sequestrado se torna mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond para a rota de um misterioso vilão armado com novas tecnologias perigosas.