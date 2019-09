Quando se fala em sedã, o que vem à cabeça é um veículo de quatro portas, típico de família ou de executivo. Facilmente chamado nas ruas de “Carro de Tiozão”. Mas quando você se depara com a quarta geração do Kia Cerato 2.0, um sedã pra lá de esportivo, todo esse conceito vai para o espaço.

Por fora, o design já entrega que existe algo mais no sedã. As linhas agressivas e esportivas mostram que o Novo Cerato tem garras de tigre, tal qual sua inspiração, o Kia Stinger GT. No interior, muito espaço interno e no porta-malas. Os detalhes internos cromados, como as pedaleiras e o paddle shift, complementam as suspeitas: o animal precisa ser solto.

Como disse o próprio presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini, é um veículo completamente novo em design, motorização e tecnologia para novos públicos. “Não é um carro de Tiozão (risos)... queremos atingir consumidores na faixa dos 40 anos”, afirmou, ao anunciar que expectativa da marca é vender 350 unidades por mês .

Competitivo

O novo Kia Cerato 2.0 vem forte para brigar na categoria sedã médio, onde estão o Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla e o Honda Civic, mas com diferencial: é mais barato que os concorrentes. Fabricado no México, o novo Kia Cerato 2.0 chega às concessionárias brasileiras no dia 3 de outubro, em duas versões: uma EX, por R$ 94.990,00, e uma SX, por R$ 104.990,00, com garantia de cinco anos ou 100 mil km. As concessionárias da marca já realizam a pré-venda. “Mesmo com a altíssima cotação do dólar, conseguimos um preço muito competitivo, menor que o da concorrência e com conteúdo superior”, destacou Gandini.

Além do preço competitivo, o novo Cerato oferece uma gama maior de itens de série, como tema multimídia com tela flutuante de 8”, colorida e sensível ao toque, conexão Bluetooth, comandos de voz e conectividade com smartphones, sendo compatível com os aplicativos Android Auto e Aplle CarPlay. Oferece ainda quatro modos de condução: Comfort, Economy, Smart e Sport. Além disso, tem garantia de cinco anos ou 100 mil quilômetros. As concessionárias da marca já realizam a pré-venda.

Entre os equipamentos de segurança, estão seis airbags, freios a disco nas quatro rodas com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), controle eletrônico de tração (ASR) e estabilidade (ESC), assistente de partida em rampa (HAC), destravamento das portas em caso de colisão, e vidros com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque para o motorista, Isofix, e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes..

Desempenho

A partir do momento em que você dá a partida e pisa fundo no acelerador, o novo Cerato 2.0 se solta por completo. Por baixo de um chassi “convencional”, está um motor aspirado de 167cv (etanol) e torque esportivo (20,6 kgm a 4.700 rpm) de tirar o fôlego. Um powertrain totalmente atualizado. A cavalaria sul-coreana entra em ação e o automóvel consegue te pregar no banco, no sentido literal da frase.

Durante test drive no Autódromo Fazenda Capuava, em Indaiatuba (interior de São Paulo), é impossível perceber que, na pista, escorregando para os dois lados, você está pilotando um sedã de 4 metros e 64 centímetros. É um carro muito forte e pregado ao chão, que inspira confiança em afundar o pé no acelerador, mesmo quem não tem costume. Parece que ele foi feito para pista, e não para a cidade. O paddle shift reforça a esportividade e colabora com a diversão.

A versão EX tem itens de série como chave keyless, seletor com quatro modos de condução, comando de voz na central multimídia, saída de ar condicionado no banco traseiro, farol de neblina, luz de posição dianteira em led e central multimídia de 8”.

A versão SX, a mais completa, traz todos os itens da EX e mais direção elétrica, câmera de ré, ar condicionado dual zone, paddle shift, chave smart key, bancos dianteiros com aquecimento, painel com revestimento soft touch, maçanetas internas em aço escovado

Refinado

A quarta geração também é chamada de mini Stinger, referência ao premiado fastback da Kia. O sedã apresenta aparência mais refinada e detalhes cromados, a icônica grade "nariz de tigre", agora redesenhada, confere um toque especial de elegância e permite melhor ventilação do motor, o que se traduz também em melhor desempenho. Antena shark, faróis de neblina com lentes de projeção, luz diurna de navegação (DRL) em LED, novas rodas de liga leve de 16” com pneus 205/60 e o capô alongado complementam a aparência mais agressiva e moderna do sedã.

No interior, nas duas versões disponíveis no Brasil, revestimento de couro e regulagens de altura e profundidade, o volante multifuncional possui controles do sistema de som e de chamada, do piloto automático e do computador de bordo.