O Novo Jeep Compass é a prova de que líder não se acomoda. Com cerca de 70% do mercado do segmento de SUVs médios, a linha 2022 do utilitário esportivo chega com as novas versões Série S Flex e Série Especial 80 Anos Flex, estreia o novo motor 1.3 turbo flex de 185 cv, o mais potente do segmento, traz novo design, novos itens de direção autônoma, mais tecnologia ao ser o primeiro a receber plataforma Adventure Intelligence Plus.

Os preços variam de R$ 139.990 até R$ 216.990 (veja abaixo). Quem comprar o Novo Compass nesta quarta-feira (28) só receberá o SUV no início de junho. São nove versões, com duas possibilidades de motorização e dois câmbios, para atender a todos os gostos e bolsos. Os principais concorrentes são o Toyota Corolla Cross e o Volkswagen Taos, que chega em maio. Já na pré-venda, foram comercializadas 5,3 mil unidades

Motores

Principal novidade do Compass 2022 é o novo motor 1.3 turbo flex, batizado T270 em referência ao torque em Newton-metro (Nm), que entrega até 185 cv de potência torque 27,5 kgfm quando abastecido com etanol. Quando o combustível é gasolina, sua potência é de 180 cv. Ele trabalha em conjunto com a transmissão automática de 6 marchas e faz de 0 a 100 km/h em apenas 8,8 segundos e tem nota A de consumo pelo Inmetro. Conta com taxa de compressão de 10,5:1, bloco de alumínio e injeção direta de combustível.

O motor 2.0 turbodiesel de quatro cilindros, que passou a ser chamado de T350 em uma referência aos 350 Nm de torque, entrega 170 cv e 35,7 kgfm, mesmos números do modelo anterior. Continua exclusivamente associado a uma transmissão automática de 9 marchas, com paddle shift que permite a troca de marchas pela borboleta no volante, e também com sistema de tração 4x4 integral. Ele exige o uso do Arla 32 no sistema de recirculação de gases para diminuir a emissão de poluentes e atender ao Proconve L7. Segundo a Jeep, no motor TD350 a autonomia do uso do Arla 32 é de aproximadamente 10 mil km, então o motorista não precisará parar para abastecer com o aditivo a toda hora.

O motor TD350 mantém ainda seu baixo consumo de combustível (10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada) e ótima autonomia (mais de 800 km com tanque de 60 litros).

Design e interior

O SUV médio da Jeep traz novo design com mudanças por fora e por dentro. Na frente, são novos o para-choque, a grade e os faróis que passam a ser oferecidos com a tecnologia full LED. Na traseira, as lanternas também ganham iluminação em LED. Há também novas rodas para todas as versões, novas opções de cores e pintura das partes plásticas

O Novo Compass está disponível nas novas cores Cinza Sting para Trailhawk e Série S e Cinza Granite para Sport, Limited, Longitude, 80 Anos e Trailhawk. Além dessas, também seguem como opções as cores Branco Polar, Prata Billet, Marrom Deep, Verde Recon, Preto Carbon e Azul Jazz.

Tecnologia

Quando o cliente entrar no Novo Compass perceberá ainda mais mudanças. O painel tem desenho mais sofisticado de linhas horizontais que traz a nova tela de 10.1 polegadas da central multimídia. Nesta mesma tela, além do sistema de entretenimento, também será possível controlar diversas configurações do carro e do sistema de ar-condicionado. Ainda apresenta navegação embarcada de série e espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay através de conexão sem fio.

Outras novidades são o quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25”, volante, painel de porta, console central e mais espaço para porta-objetos. Estão disponíveis três opções de cores para acabamento interno: Preto, Marrom Arizona e a nova Cinza Steel (esta última disponível para as versões Longitude e Série S).

Também recebeu a plataforma de serviços conectados da Jeep, a Adventure Intelligence by Jeep Connect, que traz funcionalidades exclusivas. Além de serviços em tempo real, como localização e central de atendimento, o Adventure Intelligence permite acionar remotamente o motor pelo celular (função Remote Start). Assim, é possível ligar o ar-condicionado antes de embarcar. O usuário também pode enviar um destino para o GPS. A central tem integração com a assistente virtual Alexa, da Amazon. Estreia também a plataforma Cart, para pagamentos via central multimídia e celular.

Direção autônoma

O Jeep Compass é líder em tecnologias avançadas de assistência à direção. São oferecidos controle de velocidade adaptativo (ACC), alerta de colisão com frenagem automática (FCW), alerta de mudança de faixa (LDW), o Park Assist e farol alto automático (AHB).

Na nova geração do SUV médio da Jeep três novas funções foram incluídas de fábrica na Série S e como opcional nas versões Limited e Trailhawk: frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista e reconhecimento de placas.Oferece seis airbags de série nas versões Sport, Longitude e 80 Anos e sete na Limited, Trailhawk e Série S (o adicional é para os joelhos do motorista). O porta-malas passa a ter o senso de presença, que basta que o motorista movimente o pé por baixo do para-choque traseiro para abrí-lo automaticamente.

Confira as versões

Novo Jeep Compass Sport

É equipada com motor T270 Turbo Flex Seis airbags, pintadas, central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, faróis Full LED com assinatura em LED, faróis de neblina em LED Jeep Traction Control+, Auto Hold, rodas de 17”, ar condicionado dual zone, freio de estacionamento eletrônico, Sistema Keyless Enter ‘N Go, sensores de chuva e crepuscular, quadro de instrumentos de 3,5” e três entradas USB (sendo uma tipo C). Como opcionais estão os bancos de couro (R$ 2.500), e o pack Protection (R$ 950).

Novo Jeep Compass Longitude

Além de todos os itens da versão de entrada, a Longitude - tanto na configuração a diesel como flex - ainda possui de série central multimídia de 10,1” com os serviços conectados da plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, Navegação Embarcada, bancos em couro, quadro de instrumentos de 7”, retrovisores elétricos, aletas no volante, retrovisor eletrocrômico e novas rodas de 18” pintadas. Como opcionais, possui teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900) e bancos em couro na cor Cinza Steel (R$ 1.600).

Novo Jeep Compass Série Especial 80 Anos

Também disponível com propulsor flex ou diesel, em relação à versão anterior traz de série o novo carregador sem fio para celulares, Adventure Intelligence Plus na central multimídia de 10,1”, retrovisores externos com rebatimento automático, partida remota, Park Assist e o som premium Beats. A série especial Compass 80 Anos conta ainda exclusivamente com acabamento externo escurecido em tom grafite, interior em Black Piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas, além de badges e tags “80th” na parte externa e interna do carro. Como opcional está o teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900).

Novo Jeep Compass Limited

Além dos ítens disponíveis na versão anterior (exceto os exclusivos da série 80 Anos e som premium Beats), a versão Limited é equipada com o novo quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25”, teto em preto, rodas de 19” diamantadas, monitoramento de ponto cego, banco elétrico do motorista, parafusos antifurto nas rodas, airbag de joelho para motorista (sete no total), além de todos os itens de série da versão anterior. Também traz em ambas as configurações, flex ou diesel, os opcionais teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900), bancos em Marrom Arizona (R$ 1.600) e Pack High Tech (frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts por R$ 9.900).

Novo Jeep Compass Trailhawk

A versão top de linha TD350 turbo diesel, além de todos os itens da Limited, vem com novo adesivo de capô, rodas de 17” diamantadas com pneus de uso misto, protetor de cárter, protetor de tanque, protetor de transmissão, estepe full size, e suspensão elevada off-road. Além do seletor de terrenos contar com o exclusivo modo “Rock”, para máxima capacidade no fora de estrada.

Como opcionais, estão teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900) e o pack High Tech (frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts por R$ 9.900).

Novo Jeep Compass Série S

A série S é a versão mais premium do Novo Compass e, portanto, não possui equipamentos opcionais. Traz de série, além dos itens da versão Limited, teto solar elétrico e panorâmico Command View, forro do teto em preto, pintura das partes plásticas na cor da carroceria, os novos itens de direção autônoma: frenagem autônoma para pedestres, reconhecimento de placas e detector de fadiga, além de piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts.

Preços

Jeep Compass Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 139.990

Jeep Compass Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 154.990

Jeep Compass 80 Anos T270 Turbo Flex AT6 - R$ 162.990

Jeep Compass Limited T270 Turbo Flex AT6 - R$ 176.990

Jeep Compass Série S T270 Turbo Flex AT6 - R$ 187.990

Jeep Compass Longitude TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 196.990

Jeep Compass 80 Anos TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 204.990

Jeep Compass Limited TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 216.990

Jeep Compass Trailhawk TD350 Turbo Diesel AT9 4x4 - R$ 216.99