O Novo Jeep Compass 2022 estreia no Brasil exatamente às 16 horas do dia 5 de abril, segunda-feira, quando será iniciada a pré-venda de um lote de 1.000 unidades do Novo Compass Série Especial 80 Anos. Ela trará acabamento externo escurecido em tom grafite, interior em Black Piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas, além de badges e tags “80th” na parte externa e interna do carro. Os preços e os detalhes da nova geração do modelo serão divulgados no próximo dia 5.

Os interessados devem acessar o hotsite da empresa.