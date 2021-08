A Jeep revelou nesta terça-feira (17) as primeiras imagens externas do Commander, o novo SUV de sete lugares da marca que chegará às concessionárias da marca em 26 de agosto. O modelo, que é produzido em Goiana (Pernambuco) e será exportado para outros países latino-americanos, vai concorrer com o Caoa Chery Tiggo 8, Volkswagen Tiguan e Peugeot 5008. A versão exibida no vídeo teaser e nas fotos é a Overland, a mais cara.

Por fora, são mostrados o conjunto óptico Full LED integrado com as tradicionais sete fendas da Jeep na grade e as novas setas dinâmicas, a logomarca Commander com exclusivos detalhes em cobre, as linhas robustas da traseira com assinatura das lanternas e a sigla que apresenta o nome da nova versão Overland.

Por dentro, se destacam o volante e a tecnologia do cluster Full Digital e da central multimídia flutuante, passando pelo acabamento do painel em dois materiais, com couro preto e suede marrom com costuras Burnished Cooper, os bancos em couro marrom também com detalhes em suede marrom e bordado classic no encosto, até chegar ao apoia-braços com a inscrição Jeep 1941.

Composta exclusivamente para o vídeo, a trilha sonora continua como um dos pontos de destaque do teaser e faz uso do código morse novamente, como nos outros vídeos, com a mensagem “Fabricado e desenvolvido no Brasil”. Dessa vez, prepara quem assiste para o momento da revelação do carro, começando mais lentamente e chegando ao seu auge na revelação do modelo por inteiro e trazendo novos easter eggs para quem gosta de descobrir segredos.

O novo Jeep foi desenvolvido desde o início no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, em parceria com o Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, além de trazer um conceito global. O Commander é o único SUV do segmento D, ou seja, SUVs grandes, projetado no Brasil.