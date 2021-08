A Hyundai continua revelando aos poucos a nova geração do Creta 2022, que chega ao mercado no fim do ano. O segundo vídeo, já disponível nos canais digitais da montadora no YouTube, Facebook, Instagram e em página exclusiva na internet, foca o interior do veículo, mostrando detalhes do acabamento em tons de bege e marrom, e o inédito teto solar panorâmico.

O visual externo é mostrado de maneira mais clara que no primeiro vídeo divulgado no mês passado. O novo capô alongado, os vincos laterais bem delineados e os arcos de roda mais proeminentes são evidenciados e as lanternas em LED exibem a nova assinatura de luz traseira. Também é revelada a grade frontal em formato hexagonal, com acabamento na cor prata e borda cromada.

Recursos como ar condicionado automático digital e setetor de modo de direção, que trará as opções Normal, Smart, Eco e Sport, podem ser identificados nas novas imagens. Destaque ainda para o volante esportivo de base reta, quadro de instrumentos com tela de 7 polegadas ao centro ladeados por conta-giros e medidor de combustível analógicos e central multimídia com tela de 10,25 polegadas e do painel central ergonomicamente voltado para o condutor reforçam a ambientação tipo “cockpit.

Também é possível notar o console central elevado, que oferece mais espaço graças a ausência da alavanca de freio de mão, uma vez que o freio de estacionamento eletrônico será operado por botão. A manopla de câmbio em T tem acabamento em couro e cromo acetinado. No vídeo, dá para ver ar-condicionado digital, botão giratório para o seletor de condução (Normal, Smart, Eco e Sport) no console central.

Outras caraterísticas do Creta 2022 serão reveladas nas próximas semanas nos canais digitais da Hyundai Motor Brasil.