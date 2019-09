A Hyundai revelou mais uma foto da nova geração do HB20. A foto interna liberada nas redes sociais da Hyundai destaca a inédita função “Smart Shift”, que traz alavancas no volante para trocas de marcha, complementando a conveniência do câmbio automático com a opção de uma condução mais esportiva. A imagem também evidencia o volante em couro marrom com costura aparente na cor azul, além dos comandos do piloto automático.

A Hyundai já tinha divulgado fotos externas e do interior do veículo, que destacou a partida do motor por botão, que estará disponível em versões da nova geração do HB20 Nova Geração. Além disso, deixou à mostra o acabamento do painel com linhas originais, em tons de marrom e detalhes na cor azul. Também é possível ver o quadro de instrumentos com velocímetro digital.

A Hyundai iniciou nesta segunda-feira (9), na página principal do site, a contagem regressiva para o lançamento da nova geração do HB20, que acontece no dia 16 de setembro, às 21h. Além disso, propôs um novo desafio: ao atingir a marca de 1 milhão de visitas até as 23h59 desta quinta-feira (12), vai revelar outras fotos na sexta-feira (13).