A Hyundai lança a segunda geração do HB20 (hatch), HB20 S (sedã) e HB20 X (aventureiro) exatamente sete anos depois de revolucionar o segmento de compactos no país. O HB20 hatch chegará na primeira quinzena de outubro, enquanto as outras duas versões desembarcam logo em seguida no mercado brasileiro para acirrar a concorrência no segmento, onde estão o Chevrolet Onix, Ford Ka, Volkswagen Polo, Toyota Yaris e Fiat Argo.

O modelo cresceu, traz maior espaço interno que ficou mais refinado, oferece equipamentos inéditos em sua categoria e estreia o inédito motor 1.0 l Turbo GDI com injeção direta de combustível. Os preços variam entre R$ 46.490 e R$ 81.290 nas suas 20 configurações.

Com design ousado e provocador, o primeiro veículo da Hyundai Motor Brasil inspirado na nova linguagem de design da marca, a Esportividade Sensual, é produzido na fábrica da montadora sul-coreana em Piracicaba (SP). O novo HB20 não conviverá com o antecessor. O modelo antigo deixou de ser produzido e não será oferecido nem mesmo como versão de entrada.

O tamanho entre-eixos cresceu 30 mm para todas as configurações. O vão para as pernas no banco traseiro cresceu 47 mm, o que se traduz em mais conforto para quem viaja na segunda fileira. HB20, HB20S e HB20X também estão mais largos – acréscimo de 40 mm, 40 mm e 30 mm, respectivamente – e mais compridos – aumento de 20 mm, 30 mm e 15 mm, respectivamente. A capacidade do porta-malas do HB20S passou de 450 para 475 litros. O hatch segue com 300 litros de capacidade.

Motor

Um dos principais destaques da segunda geração do compacto sul-coreano é o motor 1.0l Turbo GDI de três cilindros com injeção direta de combustível. O propuAlsor, que equipa as versões Evolution, Diamond e Diamond Plus do HB20 e HB20S, entrega potência de 120 cv, além do torque máximo de 17,5 kgfm logo aos 1.500 rpm. A opção turbo está sempre acoplada ao câmbio automático de seis velocidades. O HB20S 1.0 chega a fazer 15,6 km/l com gasolina e 11 km/l com etanol na estrada.

Também estão disponíveis os motores aspirados 1.0l de 80 cavalos com torque de 10,2 kgfm e o 1.6l de 130 cavalos, com torque máximo de 16,5 kgfm. Para o HB20X, somente a opção 1.6 aspirada se aplica. No caso do 1.0l aspirado, o sistema de injeção deixa de ter o tanque extra para gasolina. Já o 1.6l herda a mesma motorização do Creta 1.6, com comando variável duplo de válvulas, o que lhe confere 2 cv a mais que a versão anterior.

A versão com motor 1.0 aspirado terá câmbio de cinco marchas. Já com o motor 1.6 aspirado, a transmissão será de seis marchas. As versões com o motor 1.0 turbo terão automático com seis marchas. Outra novidade para as versões automáticas: elas terão, pela primeira vez, borboletas atrás do volante para trocas sequenciais.

Design exterior

O novo HB20 traz a evolução da linguagem de design global da Hyundai – Esportividade Sensual, com forte inspieração no conceito Saga, exposto no Salão do Automóvel de São Paulo 2018. Entre os destaques estão a grade dianteira, com efeito cascata, e os novos faróis, que acompanham lado a lado os vincos do capô.

As linhas que cortam lateral do HB20 partem dos faróis – elas aparecem entre as janelas e as maçanetas, e terminam no meio da porta traseira. Outro vinco surge nas bases das portas e complementa o visual. Destaque também para as novas rodas de liga leve e o conceito de teto flutuante (disponível no HB20 e no HB20X).

O design traseiro exclusivo traz sintonia entre o novo para-choque e o inédito conjunto óptico. As lanternas fornecem uma assinatura de estilo exclusiva ao HB20 – e são atraentes à noite, com todas as luzes acesas.

Na configuração sedã, o caimento mais prolongado do teto até o porta-malas o remete a um fastback e remete à identidade visual dos “irmãos maiores” Elantra e Sonata. Assim como nesses sedãs, o HB20S traz lanternas horizontalizadas, boa área envidraçada traseira e placa reposicionada para o para-choque.

Estilo interior

O habitáculo da família HB20 tem novas linhas limpas e horizontais, combinadas ao acabamento mais sofisticado e novas cores. Todas as versões tiveram seus bancos renovados.

Um dos destaques do estilo interior é o acabamento Marrom Desert, disponível para a versão Diamond Plus do hatch. Nela, a cor marrom aparece no painel, no console, nos painéis das portas, nos bancos em couro e no volante, este também revestido em couro. Detalhes na cor azul estão presentes ao longo do painel e nas costuras do banco, volante e manopla de câmbio.

Conveniência

Na versão topo de linha tem itens como ar-condicionado digital, chave presencial Smart Key, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch e antiesmagamento, acendimento automático dos faróis, piloto automático e limitador de velocidade.

Além disso, conta com partida do motor por botão, alavancas no volante para trocas de marcha (Smart Shift), sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor, e a nova central multimídia flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas, oferecendo conectividade com smartphone por meio do Apple Car Play e do Google Android Auto.

Estão disponíveis para todas as versões direção elétrica e banco do motorista com ajuste de altura por alavanca.

Segurança

O Hyundai HB20 dá um salto nestes quesitos em sua nova geração. A versão mais completa de toda a linha HB20, HB20S e HB20X, a Diamond Plus, dispõe de sistema de alerta e frenagem autônomo e alerta de mudança de faixa - itens únicos no segmento -, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) e câmera de ré com monitoramento da traseira (DRVM).

Na estrutura da carroceria do novo HB20, a participação de aço de alta resistência passou de 19% para 30% em todas as configurações. Esta melhoria contribui diretamente para a redução de peso e aumento da segurança em colisões.

A versão topo de linha também sai de fábrica com quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais de tórax. Para as demais versões são sempre dois airbags frontais. À exceção das versões Sense e Vision 1.6 MT no hatchback e Vision 1.0 no sedã, as demais trazem sistema completo de segurança ativa, com controles de estabilidade (ESP) e tração (TCS), assistente de partida em rampa (HAC), e sinalização de frenagem de emergência (ESS).

Todos os veículos ainda são equipados com fixação ISOFIX com top tether para cadeirinha de bebê, destravamento automático das portas em caso de acidente, cintos de segurança retráteis de três pontos (dianteiros e traseiros) e com pré-tensionador (dianteiros), apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura (para todos os ocupantes), estrutura de deformação programada, barras de proteção lateral e coluna de direção colapsável.

Versões e preços

HB20

HB20 Sense 1.0 MT5 - R$ 46.490: direção elétrica, ar-condicionado, volante multifuncional, vidros dianteiros elétricos, rodas de aço 14" com calotas, Isofix, travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, espelho de cortesia, tomada de 12V no console, rádio blueAudio com conexão Bluetooth e entrada USB;

HB20 Vision 1.0 MT5 - R$ 48.990: os mesmos da Sense, adicionando rodas de aço de 15" com calotas, vidros elétricos nas quatro portas com função one-touch (apenas para o motorista) e alarme.

HB20 Vision 1.0 MT5 com multimídia blueMedia - R$ 50.490: adiciona central multimídia blueMedia com tela de 8" e conectividade Apple CarPlay e Android Auto;

HB20 Evolution 1.0 MT5 - R$ 53.790: adiciona rodas de liga leve de 15", sensor de estacionamento traseiro, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, volante com ajuste de altura e profundidade, sinalização de frenagem de emergência, ar-condicionado digital, vidros elétricos com função one-touch em todas as portas, abertura e fechamento dos vidros pela chave, e painel de instrumentos com tela digital;

HB20 Vision 1.6 MT6 - R$ 57.990

HB20 Vision 1.6 AT6 - R$ 62.790

Os mesmos da versão Vision 1.0, adicionando a central multimídia com tela de 8". A versão automática ganha controle de cruzeiro, limitador de velocidade e apoio de braço para o motorista;

HB20 Evolution 1.0 turbo - R$ 67.190: os mesmos da Evolution 1.0, recebendo rodas de liga leve de 15" diamantadas, controle de cruzeiro, limitador de velocidade e apoio de braço para o motorista;

HB20 Diamond 1.0 turbo - R$ 73.590: os mesmos da Evolution 1.0 turbo, adicionando airbags laterais, partida por botão, faróis com projetor e luz diurna em LED, acendimento automático dos faróis, paddle-shift, câmera de ré, start-stop e volante com acabamento premium;

HB20 Diamond Plus 1.0 turbo - R$ 77.990: a versão topo de linha ganha banco com acabamento premium, frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.

HB20S

HB20S Vision 1.0 MT5 - R$ 55.390

Direção elétrica, ar-condicionado, volante multifuncional, Isofix, travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, espelho de cortesia, tomada de 12V no console, rodas de aço de 15" com calotas, vidros elétricos nas quatro portas com função one-touch (apenas para o motorista), alarme e central multimídia blueMedia com tela de 8" e conectividade Apple CarPlay e Android Auto;

HB20S Evolution 1.0 MT5 - R$ 58.390

Adiciona rodas de liga leve de 15", sensor de estacionamento traseiro, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, volante com ajuste de altura e profundidade, sinalização de frenagem de emergência, ar-condicionado digital, vidros elétricos com função one-touch em todas as portas, abertura e fechamento dos vidros pela chave, e painel de instrumentos com tela digital;

HB20S Vision 1.6 MT6 - R$ 62.590

HB20S Vision 1.6 AT6 - R$ 67.390

Os mesmos da versão Vision 1.0. A versão automática ganha controle de cruzeiro, limitador de velocidade e apoio de braço para o motorista;

HB20S Evolution 1.0 turbo - R$ 71.790

Os mesmos da Evolution 1.0, recebendo rodas de liga leve de 15" diamantadas, controle de cruzeiro, limitador de velocidade e apoio de braço para o motorista;

HB20S Diamond 1.0 turbo - R$ 76.890

Os mesmos da Evolution 1.0 turbo, adicionando airbags laterais, partida por botão, faróis com projetor e luz diurna em LED, acendimento automático dos faróis, paddle-shift, câmera de ré, start-stop e volante com acabamento premium;

HB20S Diamond Plus 1.0 turbo - R$ 81.290

A versão topo de linha ganha banco com acabamento premium, frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e sistema de monitoramento de pressão dos pneus;

HB20X

HB20X Vision 1.6 MT6 - R$ 62.990

HB20X Vision 1.6 AT6 - R$ 67.890

Direção elétrica, ar-condicionado, volante multifuncional, Isofix, travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, espelho de cortesia, tomada de 12V no console, rodas de liga leve de 16", vidros elétricos nas quatro portas com função one-touch (apenas para o motorista), alarme e central multimídia blueMedia com tela de 8" e conectividade Apple CarPlay e Android Auto. A versão automática ganha controle de cruzeiro, limitador de velocidade e apoio de braço para o motorista;

HB20X Evolution 1.6 AT6 - R$ 69.890

Adiciona sensor de estacionamento traseiro, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, volante com ajuste de altura e profundidade, sinalização de frenagem de emergência, ar-condicionado digital, vidros elétricos com função one-touch em todas as portas, abertura e fechamento dos vidros pela chave, e painel de instrumentos com tela digital;

HB20X Diamond 1.6 AT6 - R$ 75.190

Os mesmos da Evolution 1.6, adicionando airbags laterais, partida por botão, faróis com projetor e luz diurna em LED, acendimento automático dos faróis, paddle-shift, câmera de ré, start-stop e volante com acabamento premium;

HB20X Diamond Plus 1.6 AT6 - R$ 79.590

A versão topo de linha ganha banco com acabamento premium, frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.