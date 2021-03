A Ford divulgou nesta quinta-feira o primeiro teaser do Bronco, um vídeo em que confirma o mês de maio como data de chegada do novo SUV ao Brasil – veja aqui. Releitura do modelo que foi produzido durante três décadas, de 1966 até 1996, e se tornou um ícone 4x4, o Bronco de nova geração estreou este ano com sucesso nos Estados Unidos e segue em seu programa de lançamento mundial.

O modelo será importado do México e chegará ao Brasil na versão Sport para ser mais um concorrente nas versões mais cara e a diesel do Jeep Compass. Mas o SUV da Ford tem a pegada de fora de estrada e será vendido com motor a gasolina de quatro cilindros, de 2 litros, turbo, com potência de 248 cv e 38 mkgf. O câmbio é automático de oito velocidades.

A nova família do utilitário esportivo reforça ainda mais a herança de off-road, acompanhada de design marcante, recursos inovadores de conveniência, tecnologias avançadas de assistência ao motorista e um pacote superior de segurança e conectividade.

O nome Bronco, assim como outros modelos da marca, tem sua origem em cavalos, no caso uma raça selvagem da América do Norte difícil de ser domada. Essa característica serve também como tema do teaser, simbolizando a chegada de um novo “cavalo” ao estábulo da família. O vídeo foi gravado em São Paulo e inclui locações no Clube Hípico de Santo Amaro, um dos maiores centros hípicos do Brasil. Mais informações do veículo serão divulgadas próximo do lançamento.