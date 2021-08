O Fiat Pulse, que chega nos próximos meses ao mercado, irá contar com os recursos de Assistência e Assistentes Virtuais (Google Assistant e Amazon Alexa) em sua plataforma de serviços conectados, o Fiat Connect Me. Com ela, o cliente do SUV terá mais conveniência, assistência e controle com mais segurança, podendo realizar todos os recursos na palma da mão com seu smartphone ou mesmo smartwatch.

Através dos assistentes virtuais Google Assistant e Amazon Alexa é possível realizar operações à distância, dentro de casa, via comando de voz como abrir e fechar portas, acionar luzes e buzinas, bem como conferir informações do veículo como nível de combustível e prazo da próxima revisão.

Além disso, a plataforma Fiat Connect Me oferece outras funções ligadas à Navegação, Manutenção do Veículo e Segurança e Emergência. A Navegação garante mais comodidade aos passageiros. Exemplo é o Mapa Inteligente, que apresenta informações em tempo real sobre tráfego e radares, baseadas na localização do veículo. O sistema também calcula a necessidade de abastecer, já sugerindo os postos de combustível .

Com relação à Manutenção, o proprietário do Pulse, por meio do aplicativo ou site, ele poderá acessar em tempo real informações sobre o nível de combustível, status do óleo e do motor, quilometragem total e autonomia ou até mesmo a necessidade de alguma manutenção. O Pulse oferece ainda recursos ligados a Segurança e Emergência.Há ainda serviço de assistência na recuperação do veículo em casos confirmados de roubo ou furto.

De acordo com Flávio Cardoso, responsável pela área de Serviços Conectados da Stellantis, “a Fiat trouxe para o novo veículo o que existe de mais novo e moderno no país em termos de conectividade, e a chegada do Google Assistant mostra que o sistema irá evoluir e sempre trará funcionalidades novas para nossos clientes”.

Destaque também para a central multimídia flutuante de 10,1” na horizontal com navegação nativa e mapa em 3D, em posição voltada ao motorista, outro equipamento de última geração que permite, entre outros recursos, controlar o ar-condicionado automático digital. E também o Wireless charger, no qual basta ao cliente posicionar seu smartphone na área específica do console para iniciar o carregamento sem fio de seu aparelho.