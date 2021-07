O Fiat 500 elétrico será lançado no dia 3 de agosto no Brasil. A versão elétrica do subcompacto 500, que vai concorrer com o Renault Zoe e o Nissan Leaf, será o primeiro elétrico da Fiat no Brasil. O modelo deve ser oferecido no país apenas na configuração topo de linha Icon, que já foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Os preços não foram revelados, mas devem se posicionar acima de R$ 200 mil.

No visual, o modelo traz linhas inspiradas no clássico Fiat 500 do final dos anos 50. Na frente, destaque para os faróis de led e o logotipo “500” no lugar do emblema da Fiat. Já na traseira, traz lanternas de led com formato retangular. No interior, destaque para a central multimídia UConnect de 5ª geração com tela de 10,25'', que conta com os recursos Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

O Fiat 500e é equipado com o novo motor elétrico de 118 cv (87 KW) 22,2 kgfm de torque. Com um conjunto de baterias de 42 kWh, o Fiat 500e oferece uma autonomia de até 320 km com uma carga completa das baterias no padrão europeu WLTP, podendo ser recarregado de forma rápida até 80% em apenas 35 minutos, e de forma completa em 4 horas e 15 minutos. De acordo com a Fiat, o 500 elétrico acelera de 0 a 100 km/h em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 150 km/h limitados eletronicamente.