A Chevrolet lançou o Novo Trailblazer 2021, que chega em setembro às concessionárias da marca. O utilitário esportivo de sete lugares ganha a mesma atualização visual da picape S10 na versão High Country, mudanças mecânicas e estruturais, mais equipamentos de série, como o Wi-Fi nativo e o sistema de frenagem autônoma de emergência auxiliado pelo assistente de frenagem inteligente. O modelo será oferecido na versão topo de linha Premier 2.8TD AT6 por R$ 269.850.

No design, destaque para grade toda escura com o nome Chevrolet em alto relevo entre duas barras cromadas. A tradicional gravata dourada, emblema da marca, aparece pela primeira vez deslocada do centro, localizada agora mais embaixo, à esquerda, sobre uma trama tipo colmeia. Todo esse conjunto está em harmonia com os LEDs dos faróis e com o novo para-choque, que passa a contar com aplique central em cor diferenciada e uma moldura na parte inferior..O mesmo propósito vale para o posicionamento mais elevado dos novos faróis auxiliares.

Na lateral do Novo Trailblazer, o destaque são as rodas de 18 polegadas com bordas usinadas e de seis aros chanfrados com um acabamento grafite exclusivo para o modelo. Na parte traseira, a principal evolução está na câmera de ré. O item, que já contava com alerta de tráfego cruzado, passa a projetar imagens de alta definição. Outra inovação é a função de engate com linha-guia específica, zoom para facilitar a operação de acoplamento e a possibilidade de acionamento temporário da câmera traseira em plena viagem para uma checagem da situação do reboque.

Como na picape S10, o Trailblazer conta com controle eletrônico de oscilação do trailer. Este sistema é capaz de identificar alguma instabilidade dinâmica da carreta e acionar seletivamente os freios do SUV para minimizar o efeito.

Wi-Fi

Para a linha 2021, o SUV Trailblazer oferece o sistema Wi-Fi nativo com conexão para até sete dispositivos. O sinal até 12 vezes mais estável que o de um smartphone é o principal diferencial do sistema, que é capaz ainda de se manter mais tempo conectada à rede 4G em função da antena que amplifica o sinal - isto se traduz em maior velocidade de transmissão de dados.

A tecnologia permite que sejam feitas atualizações remotas (Over the Air) de sistemas eletrônicos do veículo. Ainda é capaz de identificar a necessidade de troca de óleo e enviar um alerta para o WhatsApp do proprietário, que também pode iniciar a refrigeração da cabine à distância como forma de experimentar uma das várias funções do novo aplicativo myChevrolet. Tudo isso faz parte da conectividade nível quatro, o mais avançado disponível no mercado. O Novo Trailblazer incorpora a mais moderna geração do multimídia MyLink. A novidade é a projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play.

Segurança e conforto

O SUV, que já oferecia seis airbags, alertas de colisão frontal, de saída involuntária de faixa, de ponto cego e controle eletrônico avançado de estabilidade e de tração, passa a disponibilizar na linha 2021 sistema de frenagem autônoma de emergência, que funciona de 8 km/h a 80 km/h e pode mitigar ou mesmo evitar um acidente. O Trailblazer utiliza também a câmera deste sistema, localizada no alto do para-brisa, para ajudar o condutor numa frenagem de emergência.

No quesito conforto, a lista é ampla: acabamento interno premium, sistema de áudio de alta fidelidade, banco do motorista com regulagem elétrica, sensor de chuva e crepuscular, sistema de controle em declives, assistente de partida em aclives, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, entre outros.

O veículo acomoda até sete ocupantes em três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura. Mesmo quem vai acomodado na parte traseira conta com bancos com encosto inclinável, sistema de climatização individual e ajustável. Os dois assentos posteriores são escamoteáveis. Isso abre mais espaço para bagagem. O compartimento de carga vai de 205 litros a 1.830 litros.

Novo turbo

De acordo com a Chevrolet, apesar dos 4.883 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 2.845 mm de entreeixos, o Novo Trailblazer é bastante ágil e econômico considerando o seu porte. O SUV é equipado com o motor 2.8 turbo diesel de 200 cv e 51 kgfm de torque, que recebeu uma nova turbina e recalibração da central eletrônica, que melhorou a aceleração e reduziu o turbo lag. O câmbio é automático de seis marchas, com tração 4x4 de acionamento eletrônico e reduzida.

A aceleração de 0 a 100 km/h passa a ser feita em 10,3s. Em relação ao custo médio por quilômetro rodado, o Novo Trailblazer diesel se equipara a um SUV compacto flex, porém com uma autonomia quase 40% superior.

O Novo Trailblazer estará disponível em sete opções de pintura externa: Branco Summit, Cinza Graphite, Prata Switchblade, Preto Ouro Negro, Vermelho Edible Berries e as inéditas na linha Cinza Topázio e Azul Eclipse.