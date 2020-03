A lançar oficialmente nesta quarta-feira (18) o Novo Tracker, a Chevrolet foi objetiva ao deixar claro que o modelo chega para ser líder no segmento de SUVs compactos. Para tanto, relacionou uma série de atributos: é o SUV Flex mais econômico do segmento de acordo com o Inmetro; traz Wi-Fi e alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma de emergência; estreia novo design, bem como está maior e mais sofisticado, entre outros.

Na apresentação, feita via streaming, por causa do coronavírus, a Chevrolet também destacou outros itens do modelo, como sensor de ponto cego, faróis full LED, lanternas em LED, frenagem de emergência com controle direcional, vetoração de torque, estacionamento automático e teto solar panorâmico, entre outros. Tudo isso para acirrar a concorrência com o Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Ford EcoSport, Nissan Kicks e Hyundai Creta, que foram alfinetados nos comparativos durante a apresentação.

Produzido em São Caetano do Sul (São Paulo), o novo Tracker já está à venda nas concessionárias da marca em cinco versões, além da PCD, com preços a partir de R$ 82.000 na configuração de entrada até R$ 112.000 na topo de linha (confira abaixo). "O Novo Tracker é SUV de série. Inova por entregar tudo aquilo que o consumidor realmente valoriza, sem precisar fazer renúncias”, afirmou Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul, durante a apresentação.

Motorização

A principal novidade é o motor 1.2 turbo flexl 3 cilindros que gera até 133 cv a 5.500 rpm e 21,4 kgfm de torque a 2 mil giros, quando abastecido com etanol, acoplado ao câmbio automático de 6 marchas. O outro motor disponível é 1.0 turbo 3 cilindros que entrega até 116 cv a 5.500 rpm e 16,8 mkgf a 2.000 rpm, com opção de câmbio manual (na versão mais barata) ou automático, sempre com seis marchas. As versões de topo receberão o 1.2.

Na configuração de entrada, com transmissão manual, o Novo Tracker mostrou rodar médias até 14,8 km/l (G) e 10,4 km/l (E) em perímetro rodoviário e até 13 km/l (G) e 9 km/l (E) em trechos urbanos, números impressionantes levando em consideração o tamanho do veículo. Com transmissão automática as médias de consumo do Novo Tracker 1.0T são 13,7 km/l (G) 9,6 km/l (E) e 11,9 km/l (G) e 8,2 km/l (E), respectivamente.



Já o modelo 1.2T percorre, na estrada, médias de 13,5 km/l (G) e 9,4 km/l (E). Na cidade, os números são de 11,2 km/l (G) e 7,7 km/l (E).

Conectividade e maior

A multimídia com sistema MyLink de nova geração com tela de 8" com espelhamento de smartphones por Apple CarPlay e Android Auto é item de série no Chevrolet Tracker. Com ele, é possível parear até dois smartphones simultaneamente no sistema. Também é possível usar um aplicativo capaz de controlar funções como a temperatura do ar condicionado e partida remota.

Há quatro entradas USB incluindo duas para o banco traseiro (como no Onix), painel de instrumentos com tela de 3,5", volante com comandos de som, OnStar e conexão 4G a bordo com planos com planos de dados de 2GB por R$ 29,90, 5GB por R$ 39,90, 10 GB por R$ 59,90 e 20 GB por R$ 84,90 por mês.

O Tracker tem de série seis air bags, controles de tração e estabilidade. Nas versões de topo, o SUV tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e de ponto cego e assistência de partida em rampa. E mais teto solar panorâmico, câmera de ré, estacionamento automático, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado digital de duas zonas, partida sem chave e o já famoso carregamento de celular por indução.

Mesmo tendo como base o Onix, o Novo Tracker ficou maior. Ele passa a ter 4,27 metros de comprimento, 1,79 metro de largura (sem espelhos retrovisores), 1,62 metro de altura e 2,57 metros de distância entre-eixos. Já o porta-malas tem 393 litros de capacidade com dois níveis com bandeja removível aumentando o volume em mais 30 litros.

O Novo Tracker é vendido nas cores branco Summit (sólida), Azul Eclipse, Prata Switchblade, Preto Ouro Negro e Vermelho Chili. Já a cor Azul Power é exclusiva para a versão Premier, topo de linha.

Preços e versões

Novo Chevrolet Tracker 1.0 Turbo MT- R$ 82.000: 6 airbags, alarme, assistente de partida em rampas, controles de tração e estabilidade, faróis e lanterna de neblina, indicador de vida útil do óleo, luz de condução diurna, regulagem de altura dos faróis, fixação de cadeiras infantis Isofix e Top Tether, ABS, maçanetas e rack do teto em preto, maçanetas internas em prata, rodas de 16" em alumínio, ar-condicionado, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo com informações de viagem, veículo e consumo, direção elétrica, espelhos retrovisores externos elétricos em preto, câmbio manual de 6 marchas, travas elétricas, vidros elétricos com acionamento tipo um toque e antiesmagamento, cobertura do porta-malas, banco traseiro bipartido, sistema multimídia MyLink com tela de 8" com espelhamento de smartphones por Apple CarPlay e Android Auto, USB para o banco traseiro, painel de instrumentos com tela de 3,5", volante com comandos de som, OnStar e conexão 4G a bordo;

Novo Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo AT – R$ 89.900: acrescenta câmbio automático de 6 marchas com opção de trocas manuais, grade frontal com detalhes cromados, espelhos e maçanetas externos na cor do carro, rack do teto em prata, câmera de ré, piloto automático, abertura de portas com chave presencial, partida por botão e start-stop;

Chevrolet Tracker 1.2 Turbo AT 1.0 – R$ 90.500: acrescenta motor 1.2 turbo, câmbio automático de 6 marchas, start-stop e piloto automático;

Chevrolet Tracker LTZ 1.2 Turbo AT – R$ 99.900: todos os equipamentos da versão 1.2 Turbo AT mais grade frontal cromada, maçanetas e retrovisores na cor do carro, rack do teto em prata, câmera de ré, abertura de portas com chave presencial, partida por botão, alerta de ponto-cego, rodas de 17", sensor de luz, sensor de chuva, volante esportivo em couro com comandos de som e bancos em tecido e couro;

Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo AT – R$ 112.000: todos equipamentos da LTZ mais painel de instrumentos com tela de 3,5" colorida, alerta de colisão frontal, faróis em LED, lanternas em LED, friso cromado nas janelas, maçanetas internas cromadas, ar-condicionado automático, carregador de smartphones por indução, sistema de estacionamento automático, espelho retrovisor interno fotocrômico, teto-solar elétrico, frenagem automática em baixa velocidade e bancos em couro.

Chevrolet Tracker 1.0 Turbo AT (PCD) – R$ 70.000 (R$ 58.870 após isenção de IPI e ICMS): todos os equipamentos da Turbo LT 1.0 Turbo, mais 12 meses de garantia e pacote promocional por tempo limitado com as rodas de 16", rack de teto, maçanetas na cor do carro e cobertura do porta-malas.