O Chevrolet Tracker emplacou em junho 4.075 unidades, pico histórico do modelo no mercado brasileiro. Até então o melhor desempenho comercial havia sido registrado em janeiro de 2014, quando foram licenciadas 2.571 unidades do produto. No acumulado do segundo trimestre, foram 7.034 unidades negociadas do Tracker, alta superior a 70%, enquanto, no mesmo período, o setor registrou queda próxima de 65%.

Desde o lançamento da nova geração do modelo, no fim de março, a Chevrolet registra substancial aumento do interesse pelo consumidor. Para facilitar o acesso aos seus produtos, a marca expandiu seus canais de venda digital nesta época de isolamento social, já que muitas concessionárias permaneceram fechadas para ajudar no combate à pandemia.

"Nos meses iniciais concentramos a produção nas configurações mais potentes e sofisticadas do Novo Tracker. A partir de agora vamos incrementar a oferta com as versões de entrada do SUV", destaca Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

Equinox

Outro SUV da Chevrolet que bateu o próprio recorde de vendas foi o Equinox. O modelo de luxo ganhou recentemente uma nova opção de motorização, além de uma série especial com itens de acabamento exclusivos.

Já o Onix manteve a liderança do ranking geral de veículos, enquanto a Chevrolet viu sua participação crescer no varejo, segmento que a marca lidera desde 2013.