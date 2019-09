Quem é líder não pode se acomodar. É preciso se reinventar para se manter no topo. Eis o que fez a General Motors do Brasil ao lançar a nova geração do Onix nas versões sedã, batizada de Onix Plus, que já estará à venda nos próximos dias nas concessionárias e substitui o Prisma, e hatch, que chega em novembro. O veículo mais vendido no mercado brasileiro foi completamente reformulado e traz tecnologias inéditas para o segmento, além de vários equipamentos de segurança de série e muitas novidades, como a versão de acabamento Premier.

Motor 1.0 turbo de 3 cilindros (aspirado e turbo), conforme a Chevrolet o mais econômico e rápido do Brasil, sensor de ponto cego, assistente de estacionamento semiautônomo, chave presencial e novo MyLink são novidades. Seis airbags, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa chegam como itens de série. Internet 4G, carregador de celular por indução e acionamento da ignição por botão são oferecidos em várias versões.

Maior e mais refiando, a nova geração do Onix, que é produzida em Gravataí (RS). traz 15 configurações, 8 do Onix hatch e 7 do Onix Plus, cujos preços começam em R$ 48.490 e chegam a R$ 73.190 (veja abaixo). A Chevrolet manteve os preços da geração anterior nas versões LT e LTZ, com o sobrenome Joy. Por isso, a montadora, já promoveu mudanças no Onix Joy, que ganhou visual atualizado e perdeu o nome "Onix" estampado na traseira.

Motor

A segunda geração do Onix chega como um motor inteiramente novo, de três cilindros, da família Ecotec. São oferecidas duas configurações: 1.0 aspirado (até 82 cv/10,6 kgfm) e 1.0 com turbo (até 116 cv/16,8 kgfm). São oferecidos dois tipos de transmissão: manual e automática, sempre com seis marcgas.

O Novo Onix Plus 1.0 Turbo Flex acelera de 0 a 100 km/h em até 9,7 segundos – número melhores aos que do Cobalt 1.8, por exemplo. Conforme dados o Inmetro, é o motor turbo mais econômico do mercado.

Com gasolina no tanque, o Novo Onix Plus com transmissão manual roda, em média, 17 km/l na estrada e 13,7 km/l na cidade. Os números com etanol são 12,2 km/l e 9,6 km/l, respectivamente. Com câmbio automático, o modelo faz com gasolina 15,7 km/l na estrada e 12 km/l na cidade, e com etano, 10,9 km/l na estrada e 8,6 km/l na cidade.

Tecnologia

O Onix passa a ser o primeiro em sua categoria a oferecer Wi-Fi, nível 4, embarcado a bordo. O sistema de internet de alta velocidade é nativo. O Wi-Fi da Chevrolet é uma parceria exclusiva com a Claro. Além dos 3 GB ou três meses de cortesia para experimentação, o cliente poderá adquirir futuramente planos de dados adicionais de 2 GB até 20 GB/mês.

Outra novidade que estreia com o Novo Onix é o myChevrolet App. Ele permite maior interação entre o usuário e o veículo. Pelo aplicativo é possível consultar informações do computador de bordo e acessar a diversas funcionalidades,

Em relação a nova geração do multimídia MyLink, ele está mais responsivo aos comandos. Outra novidade é a possibilidade de pareamento simultâneo de até dois celulares por Bluetooth.

Segurança

Com a chegada da linha 2020, o Onix recebeu 5 estrelas em teste de colisão realizado pela Latin NCap. Para tanto, desde as versões de entrada, o carro vem equipado com um amplo pacote de segurança.

Airbags frontais, laterais e de cortina; controle eletrônico de estabilidade e de tração; assistente de partida em rampa; sistema de monitoramento da pressão dos pneus; sistemas Isofix e Top Tether para ancoramento de cadeirinhas infantis e alerta de não afivelamento dos cintos estão na lista de itens de série.

A estrutura do novo Onix também foi reforçada e agora usa 17% mais de aços de alta resistência.Com a nova suspensão, foram eliminados 6kg; do novo sistema de propulsão, mais 15kg. Já o novo eixo traseiro ficou 4 vezes mais rígido - esta peça reflete também em melhor dirigibilidade.

Design

Maior na largura, distância entre-eixos e comprimento, o Novo Onix traz design completamente inédito e alinhado com a nova linguagem estética dos veículos globais da Chevrolet. A segunda geração exibe a grade frontal dividida em duas seções: uma maior hexagonal integrada a uma menor na parte cima, divididas por uma barra cromada que ostenta a gravata dourada.

Os faróis adotam linhas menos angulosas que os do antecessor. O para-choque traz faróis de neblina e na versão Premier há a presença da luz diurna em led. O visual da dianteira será o mesmo no hatch.

Na traseira, as lanternas tem iluminação em led e agora são no formato horizontal, invadindo a tampa do porta-malas. Os elementos internos que lembram os do Cruze. A parte de cima da tampa do porta-malas exibe uma saliência que simula um aerofólio embutido.

Interior

No interior, o novo Onix traz novidades como texturas do painel de instrumentos, cobertura tipo 3D dos alto-falantes e moldura estilizada do console central. O volante tem desenho inédito e melhor empunhadura, regulagem de altura e de profundidade e tecla para limitar eletronicamente a velocidade – útil para evitar multas. O quadro de instrumentos oferece velocímetro e conta-giros de fácil leitura. Destaque para as molduras cromada e os ponteiros iluminados por LED. Ao centro fica o computador de bordo com tela de TFT. Ressalta-se também o sistema multimídia MyLink de nova geração, que permite fácil acesso aos sistemas.

Os bancos dianteiros têm encosto inteiriço. No modelo topo de linha, o cliente pode escolher entre duas composições de acabamentos premium para o interior: preto com cinza ou preto com caramelo. Os passageiros traseiros ganharam mais espaço, o banco foi redesenhado para melhor acomodação da cabeça, quadril e ombros. Só para os joelhos são mais 36 mm de espaço. Também passarão a dispor de duas tomadas USB no dorso do console central e de mais porta-objetos.

Entre outros pacotes têm o Kit Elegance, com peças cromadas que deixam o carro com uma aparência ainda mais sofisticada; o Kit Sport, com spoilers dianteiros, traseiros e laterais, além de aerofólio e rodas escurecidas; além do Kit Adventure, com itens como protetores de para-choque, rack de teto e rodas diferenciadas.

Versões e preços do Onix 2020 hatch

Onix 1.0 manual

6 airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, rádio e entrada USB dianteira e traseira. Preço R$ 48.490

Onix LT 1.0 manual

Itens do Onix 1.0 mais: a central multimídia MyLink. Preço: R$ 51.590

Onix 1.0 Turbo automático

6 airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, rádio, entrada USB dianteira e traseira. Preço: R$ 55.590

Onix 1.0 LT Turbo manual

Itens do 1.0 Turbo mais: faróis de neblina, rodas de liga leve aro 15", OnStar e Wi-Fi. Preço: R$ 57.590

Onix 1.0 LT turbo automático

Itens do LT Turbo manual mais: controle de velocidade de cruzeiro e volante com revestimento especial. Preço: R$ 62.890

Onix 1.0 LTZ Turbo manual

Itens do LT Turbo manual mais: abertura de porta e partida de motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador de celular sem fio. Preço: R$ 60.990

Onix 1.0 LTZ Turbo automático

Itens do LTZ Turbo manual mais: controle de velocidade de cruzeiro. Preço: R$ 66.290

Onix Premier Turbo

Itens do LTZ Turbo automático mais: rodas de liga leve aro 16", farol tipo projetor, luz de posição e lanternas em LED e bancos híbridos (com tecido e couro). Preço: R$ 69.990

Versões preços do Onix Plus (sedã)

Onix Plus 1.0 manual

6 airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, entradas USB dianteira e traseira. Preço: R$ 54.990

Onix Plus Turbo automático

6 airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, rádio e entradas USB dianteira e traseira. R$ 58.790

Onix Plus LT Turbo manual

Itens do Onix Plus Turbo mais: faróis de neblina, rodas de liga leve de aro 15", OnStar e WiFi. Preço: R$ 61.190

Onix Plus LT Turbo automático

Itens do LT Turbo mais: controle de velocidade de cruzeiro e volante com revestimento especial. Preço: R$ 66.490

Onix Plus LTZ Turbo manual

Itens do LT Turbo manual mais: abertura de portas e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador de celular sem fio. Preço: R$ 65.790

Onix Plus LTZ Turbo automático

Itens do LTZ Turbo manual mais: controle de velocidade de cruzeiro e volante com revestimento especial. Preço: R$ 70.990

Onix Plus Premier

Itens do LTZ Turbo automático mais: rodas de liga leve de aro 16", farol tipo projetor, luz de posição e lanternas em LED e bancos híbridos (com tecido e couro). Preço: R$ 73.190