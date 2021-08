Depois de confirmar a chegada do Novo Bolt EV para setembro, a Chevrolet anuncia o lançamento do Novo Equinox no último trimestre do ano. Ao todo, a marca fará quatro lançamentos até o fim do ano, conforme divulgado no teaser anterior. Tudo indica que o SUV Equinox deve chegar em outubro no mercado brasileiro. Mais informações sobre o modelo e a data oficial de lançamento serão reveladas em breve pela Chevrolet.

Sem dar detalhes, a marca destaca apenas que o modelo “chegará mais equipado e com personalidade inédita”. O novo teaser do Chevrolet Equinox 2022 mostra os faróis do SUV. Mais informações e a data oficial de lançamento serão reveladas em breve pela Chevrolet.

O Equinox é o modelo mais vendido da Chevrolet no mundo e, no Brasil, se destaca na faixa premium, com maior porte, além do conteúdo tecnológico. “Tanto que é um dos veículos da marca com o maior índice de satisfação e fidelização no mercado”, ressalta a montadora