A Chevrolet lançou nesta quinta-feira ( 8/8) a linha 2020 do Cruze (sedã e Sport6) , que chega com uma novidade às concessionárias em setembro: a nova versão topo de linha, a Premier, que substitui a LTZ, será o primeiro carro do mercado a oferecer Wi-Fi nativo a bordo com uma intensidade de sinal até 12 vezes maior em deslocamentos, pelo fato de a antena do veículo ser dotada de sistema de amplificação.

De acordo com a Chevrolet, a tecnologia permite a conexão a internet de até sete dispositivos. Garante ainda que o sistema do carro é menos vulnerável a sombras de sinal. OWi-Fiutiliza a estrutura do sistema OnStar para operar, por meio de uma parceira com a operadora Claro.

Fabricado na Argentina, o Cruze Premier também ganhou atualização visual, acabamento mais sofisticado e novos equipamentos, como a frenagem automática de emergência com detecção de pedestres. Os preços de todas as versões serão divulgados no mês que vem.

Design

No visual, as mudanças começam pela parte frontal do veículo, que traz novos para-choque, luzes auxiliares e grade. A tradicional gravata Chevrolet está mais centralizada verticalmente e posicionada sobre uma moldura cromada que divide as duas entradas que de ar. As grades trazem novos elementos estéticos internos, alusivos à tecnologia. Na traseira, mudaram as lanternas, redesenhadas e com novo arranjo de luzes.

Já na configuração Sport6, o que mais chama a atenção são os apliques customizados nas extremidades do para-choque que acomodam as luzes auxiliares, conferindo um aspecto mais agressivo.

Na lateral, as rodas aro 17 de linhas exclusivas da versão Premier trazem acabamento diamantado na superfície e pintura escurecida na parte interna. Um friso cromado na base da área envidraçada ressalta a linha de cintura elevada e a silhueta contemporânea do carro.

Multimídia e interior

O multimídia MyLink do Cruze Premier agora é de nova geração. Passou a ter melhor resolução gráfica para a tela de 8 polegadas, mais velocidade de processamento e novas funcionalidades, entre elas navegação conectada, manual do proprietário digitalizado e ícone para agendamento online de revisão. A central mantém o Android Auto e o Apple CarPlay de série.

Por dentro, o grande diferencial do Cruze Premier está no acabamento mais refinado na combinação de cores preto e castanho. Estes revestimentos premium dos painéis, dos bancos, volante e até do teto são inéditos na gama e foram inspirados em veículos de alto luxo. O quadro de instrumentos tem novo grafismo no computador de bordo. O modelo passa a ter um botão para desativar o sistema start-stop.