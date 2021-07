A Chevrolet confirmou nesta sexta-feira (30) que o Novo Bolt EV chegará em setembro ao mercado brasileiro e, assim, será o primeiro dos quatro lançamentos da montadora programados até o fim deste ano. De acordo com a montadora, o Bolt EV passará por uma renovação significativa tanto em tecnologia como em design e sofisticação, reforçando o compromisso da GM de liderar a eletrificação na região.

Ao todo, cerca de 200 unidades do crossover de zero emissão já estão rodando no Brasil, “tendo assumido uma posição de liderança na sua categoria de veículos zero emissão desde que chegou ao país há cerca de dois anos”. No mundo, já foram vendidas mais de 100 mil unidades do Bolt EV.

A Chevrolet está triplicando para 79 o número de concessionárias habilitadas para comercializar e dar assistência a carros elétricos. As concessionárias Tudo Chevrolet e Cical, em Goiânia, e Jorlan, em Brasília e Belo Horizonte, estão na lista dos 79 pontos.

O Bolt EV desenvolve 203 cv com quase 37 kgfm de torque instantâneo e a autonomia das baterias de 66 kWh é de 416 km, em média, pelo ciclo EPA. Outros destaques do modelo 100% elétrico da Chevrolet são os 10 airbags, o sistema de som premium Bose, o sistema de câmeras 360 graus, as duas telas configuráveis no painel que trazem todas informações sobre o consumo de energia e carregamento das baterias, além das funcionalidades do sistema de entretenimento a bordo.

"O novo Bolt EV simboliza a vitrine tecnológica global da Chevrolet. O modelo será lançado aqui no Brasil quase que simultaneamente ao início das vendas lá nos Estados Unidos, que começaram oficialmente na virada deste semestre", destaca Marina Willisch, vice-presidente de Relações Governamentais e Comunicação da General Motors América do Sul. Detalhes sobre a configuração exclusiva para o mercado brasileiro serão informados mais próximo da data do lançamento oficial do produto