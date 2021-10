Além do sucesso de vendas da linha de SUVS, a Caoa Chery quer também abocanhar fatia do segmento de sedãs médios premium. Para tanto, lança o Arrizo 6 PRO, que chega com muita tecnologia, design diferenciado, requinte e sofisticação. O preço promocional de lançamento é R$ 134.990 (depois passará a custar R$ 139.990), mas a marca não revelou até quando continuará valendo. O modelo vai concorrer com o Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze.

Produzido na unidade de Jacareí (SP) sob a plataforma M1X, o modelo vai compartilhar a linha de produção e showroom com o Arrizo 6 GSX, que custa R$ 123.590. O lançamento marca ainda a expansão da linha PRO no mercado brasileiro, que teve início com a chegada do Tiggo 3x. A marca também comercializa o Arrizo , Arrizo 6

Testamos o novo Arrizo 6 Pro 2022 em trechos de rodovias entre São Paulo e Campinas. Chama a atenção o design atraente e exclusivo com destaque para a grade frontal com linhas cromadas que se unem de forma harmoniosa com os amplos faróis, para-choque remodelado com luzes de LED integradas e entradas de ar mais amplas. Os faróis passam a ser todos em LED nesta nova versão e as luzes de rodagem diurnas (DRLs), ganharam detalhes cromados.

Na traseira, as lanternas foram redesenhadas e, agora, são interligadas por uma barra em preto brilhante que atravessa a tampa do porta-malas. Além disso, a placa de identificação fica na própria tampa do bagageiro. Frisos cromados e novas rodas de liga leve de 17 polegadas deixaram a lateral do sedã premium mais elegante. O modelo é comercializado nas cores sólidas preto e branco, metálicas prata e cinza, e vem com o branco perolizado.

Interior

Sofisticado, o interior do Arrizo 6 Pro traz conforto e toque de requinte. A nova central multimídia colorida de 10,25" LCD/TFT de alta definição está integrada à seção central com acabamento em preto brilhante. O console central elevado traz novo porta-copos, botões e comandos eletrônicos, como o freio de estacionamento eletrônico, AutoHold e controle da central multimídia ergonomicamente instalados. O volante é multifuncional com base reta, revestido em material premium, e o painel de instrumentos digital e colorido tem tela LCD/TFT de 10,25".

Os bancos ganharam regulagem elétrica no lado do motorista com seis possibilidades de ajuste: de distância do assento, altura e inclinação do encosto. Além disso, são ergonômicos, revestidos em material premium e têm design exclusivo para esse veículo. Com 4.675 mm de comprimento, 1.814 mm de largura, 1.493 mm de altura e com distância entre eixos de 2.650 mm, oferece um dos melhores espaços internos da categoria. O porta-malas tem capacidade de 570 litros e, conforme a montadora, é o maior do segmento.

Tecnologia

O modelo, que já possuía uma vasta lista de equipamentos de série na versão GSX, ganhou novos itens de tecnologia. Entre as novidades está o sistema de monitoramento de ponto cego (BSD), que eleva a segurança do sedã durante as manobras.

Outra novidade é o painel de instrumentos totalmente digital multicolorido com tela TFT/LCD de 10,25". Com duas opções de layout e visualização em cores, tem a tela sincronizada com as funções de direção Sport/ECO e com o multimídia. A central, aliás, também é nova. Com tela colorida de alta resolução e sensível ao toque, possui Apple Car Play, Android Auto, Bluetooth e quatro opções de temas/papeis de parede.

Além de estar sincronizada com o cluster, a central multimídia também se liga às novas luzes ambientes localizadas nas laterais da cabine frontal. São sete opções de cores que se conectam ao sistema de áudio e tornam a experiência a bordo ainda mais agradável e sofisticada.

A nova versão do sedan de luxo da Caoa Chery segue contando com acionamento do motor por botão, comando de climatização à distância (CCD), freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função Auto Hold, destravamento das portas por aproximação e rebatimento elétrico dos retrovisores que agora possuem desembaçador elétrico.

Motor

O Arrizo 6 Pro é equipado com motor 1.5 Turbo Flex que rende 150 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque com etanol, e com gasolina são 147 cavalos, mas sem alteração no torque, acoplado à transmissão CVT com simulação de 9 velocidades.

No test-drive, o conjunto motor e câmbio deu respostas rápidas nas retomadas e acelerações, oferecendo direção ágil e confortável. A suspensão, que foi melhorada pela engenharia no Brasil, é boa, absorve bem os impactos. Outro destaque é o bom isolamento acústico.