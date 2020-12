A nova Volkswagen Amarok V6 2021 é a picape mais potente e mais rápida do Brasil. Além do excelente desempenho, comprovado pelo Sobre Rodas ao testar a versão topo de linha Extreme equipada com o motor 3.0 V6 TDI turbodiesel, a nova Amarok V6, que é produzida em Pacheco (Argentina) oferece conforto e dirigibilidade. Com medidas ideais para ser utilizada no perímetro urbano e grande no transporte de carga, a picape mescla atributos para uso na cidade e no trabalho no campo. O sucesso é tamanho que a Volkswagen vendeu as 1 mil unidades oferecidas no lançamento. Os novos pedidos só serão atendidos no final de fevereiro ou início de março de 2021.

Robusta, a versão Extreme é atraente graças aos acessórios, como o santoantonio integrado à carroceria, estribos laterais e as grandes rodas de 20 polegadas. Por tantos atributos, o cliente terá de pagar R$ 256.390, mas pode deixá-la mais completa com os opcionais: capota marítima, por R$ 1.170, e Black Style, R$ 1.880. O pacote Black Style inclui cor Mystic Back, rodas pretas de 20 polegadas, moldura do painel e frisos do farol de neblina na cor preto brilhante e estribo lateral tubular, capa do retrovisor, para-choque traseiro preto fosco e capota de lona.

Além da Extreme, a Volkswagen também oferece a versão Highline, com o motor 3.0 turbodiesel, por R$ 243.290 (opcionais: R$ 3.460, rodas de liga leve, R$ 2.975, capota marítima). Ainda sem preços definidos e destinadas às vendas diretas – produtores rurais e empresas - há as versões Comfortline e Highline com motor 2.0 TDI (turbodiesel) de 180 cv, que serão disponibilizadas no início de 2021.

Vamos acelerar

Para começar, a posição de dirigir é ótima para uma picape, complementada pelos confortáveis bancos tipo concha revestidos em couro, com ótimo espaço para as pernas e a cabeça. O motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) oferece potência de 258 cv, um ganho de 33 cv, graças a uma nova calibração da ECU (central eletrônica), ou 15%, entregues entre 3.250 rpm e 4.000 rpm. Juntamente com este ganho de potência, o torque foi elevado de 56,1 kgfm para 59,1 kfgm, o que representa um incremento de 5%. Esta força está totalmente à disposição do motorista entre 1.400 rpm e 3.000 rpm, garantindo desempenho de sobra a todo momento.

Dirigí-la ficou ainda mais emocionante com a função “Overboost”, que permite, durante 10 segundos, que o motor tenha um incremento de 14 cv (10 kW), elevando a potência total da Amarok para 272 cv. Esta função está disponível quando a picape roda entre 50 km/h e 120 km/h. Este recurso garante ultrapassagens mais seguras. Depois de utilizada, a função ‘Overboost’ volta a estar disponível, após apenas 5 segundos de intervalo.

Com uma leve acelerada nas arrancadas mais fortes, a sensação é que o motorista está dirigindo um esportivo de grande porte. Ao ganhar velocidade rapidamente, o motorista chega a colocar as costas do a no banco. Por falar nisso, aceleração vai de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos, semelhante a modelos esportivos da marca, como Golf GTE e Jetta GLI, e a velocidade máxima é de 190 km/h (limitada eletronicamente).

O motor 3.0 V6 Turbodiesel continua acoplado a transmissão automática de oito marchas, que também passou por uma recalibração, para adequação aos novos padrões de potência e torque. Este câmbio permite ainda trocas manuais pela alavanca ou pelas aletas (Shift Paddles) atrás do volante. A tração integral 4MOTION foi mantida.

Segurança

Em relação aos itens de segurança, a Nova Amarok V6 2021 traz os seguintes recursos eletrônicos de série: controle eletrônico de estabilidade, controle automático de descida, assistente para partida em subida, sistema de assistência à frenagem, controle de tração), bloqueio eletrônico do diferencial), freios ABS off-road, sistema de frenagem na chuva, freios com discos ventilados nas rodas traseiras, airbags frontais e laterais para motorista e passageiro, e sistema que para o veículo após uma batida frontal.

Na configuração topo de linha Extreme, a Amarok oferece ar-condicionado digital Climatronic de duas zonas, bancos dianteiros (motorista e passageiros) com ajustes elétricos, câmera de ré, chave e chave reserva tipo canivete com comando remoto, função Coming & Leaving Home, piloto automático (controle automático de velocidade), display multifuncional com computador de bordo ‘Premium Color’, faróis bixênon com luz de condução diurna (DRL) em LED e regulagem de altura e faróis de neblina com luz de conversão estática.

Traz ainda indicação de pressão dos pneus, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos elétricos, aquecíveis e rebatíveis eletricamente, sensores de chuva e crepuscular, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, travas e vidros (nas quatro portas) elétricos, sistema de alarme com comando remoto ‘keyless’, volante com regulagens de altura e profundidade, e bancos, volante multifuncional, alavancas de câmbio e estacionamento revestidos parcialmente em couro.

Em termos de conectividade, as configurações Highline e Extreme trazem de série a intuitiva central de infotainment Discover Media com App-Connect, CD-player/MP3, conexão Bluetooth, entradas USB, SD-card (2) e aux-in , sistema de navegação nativo e tecnologia de espelhamento de smartphone via Apple CarPlay e Android Autro.

Medida certa

A picape tem 5.254 milímetros de comprimento, 3.097 milímetros de distância entre os eixos, 1.834 milímetros de altura e 1.944 milímetros de largura. Preparada para rodar grandes distâncias, o tanque de combustível tem capacidade para até 80 litros.

Já a caçamba tem capacidade volumétrica de 1.280 litros. Suas dimensões são 1.555 milímetros de comprimento, 580 milímetros de altura, 1.620 milímetros de largura e 1.222 milímetros entre as caixas de roda. A carga útil máxima, por sua vez, é de 1.156 quilos.