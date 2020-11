A Toyota lançou a Nova Hilux 2021, que chega na próxima semana às concessionárias da marca com novo design, motor mais potente, novos itens de série, segurança, conforto e tecnologia. Produzida na fábrica de Zárate, na Argentina, e exportada para 23 mercados da América Latina e Caribe, a picape líder de seu segmento será oferecida em 9 versões, sendo 3 flex e 6 turbodiesel, com preços que vão de R$ 145.390 a R$ 241.990 (veja abaixo). As concorrentes diretas são as picapes Chevrolet S10, Ford Ranger, Volkswagen Amarok V6, Nissan Frontier e Mitsubishi L200.

Com novo e moderno design, a Hilux 2021 traz novos faróis dianteiros, grade, capô e para-choques. A versão SRX se destaca com os novos faróis bi-LED. Na traseira, a versão topo de linha também passa a contar com lanternas em LED com novo grafismo. O formato do teto possui dois vincos que ajudam a direcionar a passagem de ar para fora da área da caçamba.

No interior, dentre as principais novidades, está o equipamento de áudio, agora integrado ao painel de instrumentos. Na versão SRX, duas das caixas acústicas JBL se destacam no topo do painel de instrumentos. Todas as versões cabine dupla da Hilux estão equipadas com um sistema de áudio touchscreen de 8” com conectividade.

Equipamentos

A Hilux 2021 traz mais equipamentos. Todas as versões agora têm um computador de bordo com tela de 4,2 polegadas e duas funções adicionais: indicador digital de velocidade e indicador de posição das rodas dianteiras. Já as configurações SRX e SRV receberam sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

As nove versões também receberam a central multimídia com tela sensível ao toque de oito polegadas, com funções de rádio, MP3, câmera de ré, entrada USB, conexão Bluetooth e espelhamento de celulares com as plataformas Android Auto e Apple CarPlay. A partir das versões SRX e SRV, a central multimídia incorpora GPS nativo e TV digital. A topo de linha SRX conta ainda com o sistema de áudio com 8 alto-falantes e subwoofer, além de bancos com ventilação e aquecimento.

Motor e transmissão

Os modelos da linha 2021 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. No entanto, a principal novidade é o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8L 16V diesel, passando de 177 cv para 204 cv. Isso porque ganhou um novo e maior turbocompressor, além dos pistões redesenhados. As versões flex seguem com o propulsor 2.7L Dual VVT-i de 16V de 163 cv 5.000 rpm quando abastecido com etanol e 159 cv quando abastecido com gasolina.

Além disso, o torque para os modelos dotados de transmissão automática de seis velocidades sequencial também cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgfm a 2.800 rpm. As mudanças, conforme a Toyota, permitiram uma redução de consumo na ordem de 4%.

Embora o sistema de direção permaneça com assistência hidráulica, a incorporação de uma válvula solenoide contribuiu para aumentar a progressividade em alta velocidade.

A suspensão ganhou uma recalibração, que inclui novos amortecedores e buchas, para transmitir menos vibrações para o habitáculo e proporcionar um rodar mais suave. A versão top de linha SRX recebeu um acerto próprio, com amortecedores de maior diâmetro (aumentaram de 30 mm para 32 mm), também no foco no conforto de marcha.

Segurança

A maior novidade da Nova Hilux 2021 neste quesito é o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS), disponível para a Hilux SRX. As tecnologias incluídas nesse pacote são sistema de alerta de colisão frontal com frenagem automática, alerta da mudança de faixa com condução assistida e controle adaptativo de velocidade de cruzeiro.

Todas as versões com cabine dupla da Toyota Hilux 2021 são equipadas com airbags laterais e do tipo cortina (na cabine simples, há apenas os dois frontais, obrigatórios por lei, e mais um para os joelhos do motorista), além de ganchos Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro e assistente de reboque.

A linha também conta, desde a versão de entrada, com controles eletrônicos de estabilidade e tração, luz de frenagem emergencial automática e assistente de subida. As versões SRX, SRV e SR com motor a diesel possuem ainda o assistente de descida.

Versões e preços:

Toyota Hilux Flex SR 4X2 AT – R$ 145.390;

Toyota Hilux Flex SRV 4X2 AT – R$ 157.490;

Toyota Hilux Flex SRV 4×4 AT – R$ 169.790;

Toyota Hilux Diesel 4X4 Chassi MT – R$ 164.790;

Toyota Hilux Diesel 4X4 Cabine Simples MT – R$ 170.890;

Toyota Hilux Diesel 4X4 STD Power Pack MT – R$ 188.990;

Toyota Hilux Diesel 4X4 SR AT – R$ 201.790;

Toyota Hilux Diesel 4X4 SRV AT – R$ 216.990;

Toyota Hilux Diesel 4X4 SRX AT – R$ 241.990