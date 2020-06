A nova Fiat Strada 2021 já está nos showrooms das concessionárias da marca e os interessados podem fazer a pré-reserva do modelo, a partir do pagamento de um sinal, mas os preços serão divulgados somente no próximo dia 26, quando acontecerá o lançamento oficial e o início da comercialização da picape mais vendida no Brasil. Os interessados podem fazer o test-drive do modelo seguindo os protocolos estabelecidos por órgãos de saúde e também cumprindo as medidas tomadas pela Fiat e pelas concessionárias da marca.

De acordo com o diretor da marca Fiat para a América Latina, Herlander Zola, as concessionárias estão sendo abastecidas e, dentro de duas semanas, a montadora terá volume suficiente para a entrega da Nova Strada aos primeiros compradores. “Nossa expectativa é de que teremos market share de 14% este ano, ou seja, um pouco maior que os 13,8% de 2019, mesmo com os efeitos do coronavírus no mercado. A Nova Strada terá um papel importante neste desempenho”, frisou ao também lembrar dos ótimos resultados do agronegócio brasileiro, um dos principais setores compradores da picape.

A Nova Fiat Strada terá três versões: Endurance (básica), Freedom (intermediária) e a topo Volcano, que substituirá a Adventure. De série, todas as versões terão controles de tração e estabilidade, além de sistema auxiliar de partida em rampa. As versões com cabine dupla também receberão air bags laterais e têm duas portas USB (uma na frente e uma atrás). No próximo ano, a nova Strada vai receber itens como carregamento de celular sem fio e caçamba com cobertura rígida (como na Toro Ultra). Motorização

Motor

A nova Strada terá duas opções de motorização. As versões topo serão equipadas com o motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, capaz de entregar até 101 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque, quando abastecido com gasolina, e 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque, se abastecido com etanol.

A segunda opção, para as versões de entrada, é o conhecido motor 1.4 Fire EVO, com 85 cv de potência e 12,4 kgfm de torque com gasolina, e 88 cv e 12,5 kfgm com etanol. Ambas com caixa manual de cinco marchas, pois a opção do câmbio automático, do tipo CVT, só chegará em 2021. O modelo equipado com rodas aro 15 e pneus de uso misto faz 0 a 100 km/h em 11,2 segundos e alcança 168,4 km/h, com etanol. Há opção de rodas aro 16.

Design

No visual, a frente lembra o Argo e há semelhanças no capô, para-lamas, grade, faróis e portas dianteiras. Mas, na lateral, traz linhas da picape Toro. O destaque da traseira da Strada 2021 são as novas lanternas com o mesmo desenho da Toro, embora menor. A tampa da caçamba é maior e se estende até o para-choque que está maior. A logomarca FIAT está bem destacada no centro da tampa.

Já o painel tem semelhanças com o do Mobi. O velocímetro engloba o display digital que traz computador de bordo e outras informações, como pressão dos pneus. A tela da central multimídia tem 7 polegadas e, acima dela, a picape traz teclas para bloqueio do diferencial, acionamento da luz da caçamba, dos faróis de neblina e desativação do sensor de obstáculos, além do pisca-alerta. As pedaleiras e as teclas do vidros elétricos são do Argo.

A nova Strada 2021 cabine dupla tem capacidade de 650 kg, que sobe para 770 kg na picape de cabine simples. A caçamba acomoda 844 litros no modelo de cabine dupla e 1.350 litros na Strada destinada ao trabalho.

Promoção

Para alavancar as vendas, a montadora realiza o Forza Online Fiat até sábado (20/6), que facilita a compra dos modelos zero-quilômetro da marca – com pagamento só em 2021 – , além de colocar mais de 4 mil ofertas para os consumidores sem ser preciso sair de casa.

Os destaques ficam com os hatchbacks Mobi Easy 1.0, que sai por R$ 34.990, e Argo Drive 1.0 com central multimídia, que tem desconto de até R$ 6 mil e as duas primeiras revisões grátis. Os descontos podem chegar a até R$ 25 mil na compra da picape Toro. Além dos canais digitais, a Fiat desenvolveu um buscador inteligente, disponível no hotsite.