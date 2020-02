A nova Ram 2500 já está disponível em versão única, Laramie, nas 45 concessionárias da rede no Brasil por R$ 289.900. A picape chega com mais tecnologia, novo design, motor ainda mais potente, segurança reforçada, conforto e praticidade.

O design da Nova 2500 foi totalmente reformulado: capô com vincos mais destacados, rodas, grade dianteira, conjuntos óticos com LED na frente e atrás, para-choques, para-lamas e arcos de roda, emblemas, espelhos retrovisores, tampa traseira, rodas e antena – agora de teto, do tipo barbatana.

A dianteira tem maior integração ao para-choque, formando um visual mais atraente. Na traseira, a inscrição “RAM” ficou destacada, substituindo o símbolo da cabeça do carneiro, que continua sendo aplicado nas rodas e em vários pontos da cabine.

Tecnologia e segurança

Importada do México, a Nova Ram 2500 Laramie estreia no Brasil o Uconnect 4C 12 NAV. É a quarta geração do sistema multimídia da FCA, que inclui a maior tela entre as picapes no mercado nacional, com 12 polegadas. O monitor pode ter a imagem dividida em dois, para a realização de operações diferentes, a exemplo dos comandos do ar-condicionado e o navegador GPS integrado.

A central aceita pareamento com aparelhos compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay. O conjunto de áudio da Alpine, com nove alto-falantes e um subwoofer, traz um sistema que de cancelamento de ruídos externos, similar ao encontrado nos fones de ouvidos mais sofisticados. Na tela do Uconnect 4C 12 NAV é possível ainda acessar as câmeras 360° e da caçamba, que ajudam o motorista durante as manobras, algo fundamental para um veículo com 6,06 m de comprimento e 2,12 m de largura.

Em relação à segurança, a Nova Ram 2500 Laramie traz alerta de tráfego traseiro cruzado, além de itens como os seis airbags e os controles de tração, estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria. Outra novidade são os detectores de pontos cegos, que funcionam com alertas visuais nos espelhos retrovisores ou sonoros.

Motorização

A Ram 2500 é equipada com o motor Cummins 6,7 litros seis cilindros, que está mais potente. O motor gera 365 cavalos (35 a mais que a anterior) e 110,7 kgfm de torque (6,7 a mais), acoplado ao câmbio automático de seis velocidades e tração 4x4 com reduzida e diferencial traseiro antideslizante.

O novo bloco passou a ser feito de ferro fundido vermicular, com maior resistência estrutural e menores níveis de ruído, vibração e aspereza. Esse novo material é o principal fator da redução de peso do propulsor em 28 kg. Também são inéditos o cabeçote, as válvulas de escape e os balancins, bielas, bronzinas e pistões.

Cabine

A cabine recebeu uma dose extra de requinte. O revestimento de couro mostra bem isso, com partes perfuradas e detalhes em alcântara. O quadro de instrumentos inclui uma tela de TFT de 7 polegadas colorida e configurável. Os bancos dianteiros trazem regulagens elétricas em dez direções. Os pedais de acelerador e freio têm ajuste elétrico Até para abrir e fechar a janela que separa a cabine da caçamba, há um comando elétrico.

Entre os bancos da frente da Nova 2500, há um novo e funcional console central, que permite guardar até um laptop de 15 polegadas, abrigar até três celulares ou um tablete, dois porta-copos móveis, com três posições, tomada 110 volts e cinco portas USB, sendo duas de carregamento rápido (tipo C), ei também leitor de CD e DVD.

O banco traseiro oferece espaço para três adultos, saídas de ar-condicionado, tomada 110 volts e quatro portas USB, sendo duas do tipo C. No assoalho, há duas gavetas impermeáveis e removíveis sob os tapetes de borracha. O banco bipartido (60/40) pode ter os assentos levantados, revelando um porta-objetos.

Caçamba

A caçamba da Nova Ram 2500 Laramie tem compartimentos RamBox, que ocupam as bordas laterais. Cada um deles tem capacidade de 102 litros, sendo que a da esquerda ganhou uma tomada 110 volts com inversor de 400 watts. O acesso à caçamba ficou ainda mais fácil com a abertura elétrica da tampa.

O chassi ganhou mais aços de alta resistência, material que agora representa 98,5% da estrutura. As suspensões também foram aprimoradas, assim como os freios a disco nas quatro rodas, com novos componentes como pinças e cilindro-mestre.

Há duas novas cores para a carroceria, a perolizada Azul Patriot e a metálica Marrom Walnut, que se somam à solida Vermelho Flame, às metálicas Prata Billet, Granito Crystal e às perolizadas Branco Pérola e Preto Diamond. Além do tradicional preto, o revestimento interno pode ter uma nova combinação de marrom com bege.