A Nova Ram 2500 chegará ao Brasil a partir de novembro deste ano, na versão Laramie, pelo valor sugerido de R$ 289.990. Até lá, os interessados já poderão fazer suas reservas nas 45 concessionárias da marca. O modelo vem importado do México e será oferecido em um lote pequeno.

Um dos primeiros donos da Nova Ram 2500 Laramie já será definido nos próximos dias em Barretos. Entre as unidades que desembarcarão no primeiro lote, uma já está reservada para o peão vencedor do rodeio na categoria de touros.

Motor

A Ram 2500 chega equipada com motor seis-cilindros em linha de 6,7 litros, turbodiesel. Produzido pela Cummins, recebeu melhorias que elevaram a potência de 330 cv para 365 cv e o torque de 104 mkgf para 110,6 mkgf. O propulsor está 30 kg mais leve também.

Entre as melhorias aplicadas ao motor estão um turbo mais moderno de geometria variável e um novo coletor de escape, para lidar melhor com os gases que são reutilizados na alimentação da turbina. Todo o sistema de alimentação também foi alterado. O câmbio automático de seis marchas teve seu funcionamento mais refinado e continua ligado à tração com modos 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida.

Mais robusta

No design, a dianteira ficou mais robusta por causa do capô. A picape grande traz novos faróis (com luzes diurnas de LED), grade e para-choque. As laterais e a traseira também foram redesenhadas, com novas rodas, para-lamas, retrovisores e lanternas com LED, entre outros itens.

No interior, o destaque é a nova central multimídia Uconnect 4C NAV que tem a maior tela entre todas as picapes no Brasil, com 12 polegadas, mostrando ao mesmo tempo os comandos do ar-condicionado e da conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Pela tela, é possível acompanhar a carga na caçamba por meio de uma câmera exclusiva no segmento – há ainda outras quatro câmeras que formam a imagem aérea 360° do veículo.

Equipamento

A Nova Ram 2500 oferece, com exclusividade na categoria, o sistema de cancelamento de ruídos externos que faz parte do conjunto de áudio premium da Alpine, com nove alto-falantes e um subwoofer. O pacote de equipamentos de segurança teve o reforço do sistema de monitoramento de pontos cegos e o alerta de tráfego traseiro cruzado.

Entre os equipamentos, há ainda ar-condicionado digital, quadro de instrumentos digital, caixa de compartimentos com tomada de 110V na caçamba, volante com aquecimento, pedais com ajustes elétricos, controles de tração e estabilidade, acesso e partida sem a necessidade de chave nas mãos.