Depois de uma longa espera, a Nova Ram 1500 faz sua estreia no Brasi. Inicialmente, ela será vendida na versão Rebel e equipada com o potente motor 5,7 V8 Hemi que gera 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque, trabalhando em conjunto com câmbio automático de 8 marchas e tração 4x2, 4x4 High e 4x4 Low. Com este conjunto, ela acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e a velocidade máxima é limitada a 174 km.

Com as entregas previstas para abril de 2021, a primeira premium muscle truck do país custará R$ 399.990. No entanto, os interessados em comprar uma das 100 unidades na pré-venda iniciada ontem terão de desembolsar R$ 419.990, pois serão equipadas com os dois pacotes opcionais: Night Edition, com acabamento escuro no emblema dianteiro, peito de aço e rodas, e Level II com som Harman Kardon, head-up display, retrovisor interno digital e tampa traseira multifuncional. Será oferecida nas cores branco Bright, cinza Maximum Steel, prata Billet, preto Diamond e vermelho Flame.

Mesmo com quase 6 metros de comprimento e 2,5 toneladas de peso, a Ram 1500 é “full size” e pode ser comparada a um carro de passeio pelo seu desempenho, tecnologia, luxo, segurança e conforto, além de poder ser dirigida com CNH do tipo B. “Por isso, o foco da marca é a clientela localizada nas grandes capitais e seus entornos, diferenciando do perfil da Ram 2500, cujos compradores se concentram nas regiões do agronegócio, no interior do país”, afirma Breno Kamei, diretor da marca Ram para a América Latina.

Tecnologia e segurança

O nível de tecnologia coloca a Nova Ram 1500 num patamar inédito para picapes no Brasil. Entre as exclusividades estão o sistema de áudio premium Harman Kardon de 900 watts de potência, com 19 alto-falantes, um subwoofer e sistema ativo de cancelamento de ruídos. Traz também head-up display, retrovisor interno digital com uma tela de LCD que, ao ser acionada, apresenta a imagem em tempo real de uma câmera voltada para trás. Esses três itens fazem parte do único pacote opcional Level II, que inclui ainda a tampa da caçamba multifuncional.

A central multimídia como a Uconnect 4C 12 NAV colocada verticalmente no painel tem a maior tela da categoria, com 12 polegadas, podendo ser dividida para mostrar ao mesmo tempo duas das muitas funções disponíveis. Como navegação GPS embutida, câmera 360°, comandos do ar-condicionado digital dualzone, música em execução, entre outras. O sistema é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

A lista de itens tecnológicos inclui ainda conjuntos óticos dianteiro (faróis principais e de neblina) e traseiro (lanternas) de LED, carregamento de smartphone por indução, freio de estacionamento elétrico (também inédito em picapes no país), comutação automática de farol alto e baixo, sensores de chuva e crepuscular, chave presencial com partida remota, tela colorida e configurável de TFT de 7” no quadro de instrumentos, somente para citar alguns deles.

Além de itens como 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa, controles de tração e estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria e freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, a Nova Ram 1500 Rebel traz sistema semiautônomo de estacionamento paralelo e perpendicular (Park Assist), controle adaptativo de velocidade (ACC) com frenagem automática de emergência e detecção de pedestres, assistente de permanência na faixa de rodagem, graças ao uso de assistência elétrica na direção, e controle de oscilação de reboque (TSC).

Interior

No interior, destacam-se luxo e sofisticação. Não à toa, a cabine da 1500 foi eleita uma das melhores dos EUA. Um dos destaques é o teto solar panorâmico, único na categoria. Os bancos, o painel de instrumentos e os painéis de portas têm revestimento de couro, com requinte de acabamento. Todos os assentos contam com aquecimento, sendo que os dianteiros são ajustáveis eletricamente em 12 posições. O volante multifuncional também é aquecido e os pedais têm regulagem elétrica de distância.

Além do bom espaço para as pernas, os passageiros traseiros se beneficiam do assoalho plano e de porta-objetos no assoalho e abaixo do banco. Somando a capacidade de todos os compartimentos de armazenamento na cabine, chega-se ao total de 151 litros de volume. É possível guardar um laptop de 15 polegadas dentro do console central dianteiro.

Outra característica interna na qual a 1500 Rebel se sobressai é a disponibilidade para carregar aparelhos como telefones celulares e tablets. São 9 saídas USB, sendo 4 do tipo C, de carregamento rápido, além de duas tomadas de 115 V.

Chassi e caçamba

A estrutura da Nova Ram 1500 passou por um trabalho longo de redução de peso para reduzir o consumo de combustível e aumentar sua capacidade geral. Em relação à geração anterior, perdeu-se 102 kg com o emprego de materiais mais leves e resistentes. O chassi agora é formado por 98% de aço de alta resistência, sendo que metade é de aço avançado de alta resistência. Na cabine e na carroceria, 54% é aço de alta resistência.

A tampa da caçamba da Ram 1500 Rebel tem amortecimento na descida, auxílio na subida e abertura remota pela chave. Além da opção da exclusiva tampa multifuncional, que pode ser aberta do modo tradicional, para baixo, ou para os lados, por ser dividida em duas folhas assimétricas (o lado esquerdo é maior que o direito). O que permite usar a tampa da melhor forma possível, de acordo com o objeto a ser transportado.

No alto de suas paredes laterais, a Ram 1500 traz os exclusivos compartimentos RamBox, que têm capacidade de abrigar até 103,4 litros cada. O espaço do lado esquerdo da carroceria dispõe ainda de tomada de 115 volts e iluminação.

Capacidade off-road

Apesar do tamanho avantajado, a Ram 1500 Rebel demonstra qualidades em condições off-road. Além da força de todo o conjunto motriz, do motor HEMI até a tração 4x4 com reduzida, passando pelo câmbio de oito marchas, a picape é equipada com um pacote de itens para o fora de estrada.

Fazem parte dele o controle de descida (Hill Descent Control), suspensões elevadas em 2,5 cm, diferencial traseiro com bloqueio eletrônico, pneus de uso misto de 32 polegadas da Falken, montados em rodas de aro 18”, acerto off-road da geometria traseira e os amortecedores especiais com reservatórios de óleo remotos da Bilstein.

O kit inclui ainda placas de proteção por baixo da carroceria (para caixa de transferência, direção, motor e tanque de combustível) e ganchos para reboque nos para-choques.