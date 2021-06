A futura picape da Chevrolet já tem nome confirmado: Nova Montana. O modelo, que será concorrente da Fiat Toro, terá cabine dupla e será feita na mesma plataforma da Tracker. A Nova Montana será o próximo integrante da nova família de veículos globais da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker - todos referência em suas respectivas categorias.

O modelo, que teve seu primeiro esboço revelado nesta terça-feira (29), está em desenvolvimento ao mesmo tempo em que a fábrica de São Caetano do Sul inicia a primeira etapa de preparação. O produto é parte integrante dos R$ 10 bilhões que a GM investe no país.

A Nova Montana irá estrear um conceito inédito de picape para a marca, que colocará o produto em um outro patamar, o que se traduz para o consumidor em um automóvel de diferentes dimensões e muito mais evoluído do ponto de vista arquitetônico, com melhor dinâmica, eficiência e conteúdo.

"A GM acredita no Brasil e por isso estamos retomando os nossos investimentos no país, mesmo em meio à pandemia. A fábrica de São Caetano do Sul irá receber novos robôs e ferramentais com conceitos inovadores de manufatura, contando inclusive com equipamentos sem precedentes na América do Sul para garantir resultados excelentes em segurança, qualidade e sustentabilidade", comenta Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul, que confirmou em vídeo o nome da futura picape da Chevrolet.

O diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul, Hermann Mahnke, lembra que a Chevrolet tem uma forte reputação global no segmento de picapes com modelos icônicos e reconhecidos principalmente pela sua confiabilidade e poder de inovação. No Brasil, a marca foi pioneira em vários aspectos e vem ditando tendências. “Isso desde a questão produtiva, com seus processos de nacionalização, até o fato de ter estabelecido inúmeras soluções, como a cabine dupla, que se tornou preferência nos dias de hoje. Isto porque a Chevrolet sempre visou diversificar seu portfólio para antecipar as transformações do mercado”, afirma.