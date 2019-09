A Mercedes-Benz apresentou oficialmente no Brasil a nova linha Sprinter 2020, em sua terceira geração. Produzida na Argentina, a nova Sprinter chega às concessionárias da marca em todo o País até o fim do ano, nas versões Furgão, Chassi e Passageiros. A van vem nas configurações 9+1 e 15+1 passageiros. Os preços serão revelados somente na Fenatran, em São Paulo, de 14 a 18 de outubro.

A van fará sua estreia pública bem mais equipada e apostando em tecnologias como chave presencial e central multimídia. De série, ela virá com direção elétrica, volante multifuncional, controle de estabilidade e partida por botão. Outra novidade, presente em todas as versões, é o assistente ativo de frenagem, que detecta objetos e pessoas na frente do veículo e freia automaticamente para evitar colisões.

As versões mais caras ainda oferecem central multimídia MBUX, já presente nos modelos convencionais como Classe C e S. “A sensação que as pessoas vão sentir é de estar dentro de um automóvel”, diz Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

A nova linha Sprinter ganha motores atualizados, com o 2.2 biturbo de 143 cv e 33,7 kgfm na versão 314 CDI Chassi ou Furgão, e 163 cv e 36,4 kgfm nas variantes 416 CDI e 516 CDI, todas oferecidas nas três configurações de carroceria. O câmbio é manual de 6 marchas. Não há previsão para a chegada da transmissão automática oferecida na Europa.

O conjunto propulsor proporciona uma arrancada firme e potente, conforme pode ser sentido durante test-drive no evento da Mercedes realizado em Pinhais, município ligado a Curitiba (PR). Com a direção elétrica, o volante oferece uma pegada macia. O design apresenta linhas modernas e na frente, remodelada, o destaque são os faróis mais altos e mais protegidos, reduzindo os custos de manutenção. Com os faróis em posição elevada, o parachoque ganha uma aparência mais robusta, realçando a imagem de força e resistência.

Sprinter recebe o ABA

A Sprinter traz para o Brasil o Assistente Ativo de Frenagem (ABA – Active Brake Assist), tecnologia que identifica objetos estáticos e móveis na via e também pedestres e ciclistas. À medida que o veículo se aproxima de outro carro à frente, o ABA emite sinais de alerta ao motorista (visual e sonoro) para que ele diminua a velocidade a fim de evitar uma eventual colisão. Se o motorista não reage aos sinais de alerta, o sistema reduz a velocidade do veículo e dá início à frenagem emergencial de maneira autônoma, chegando até à parada total, se necessário.

O Assistente de Fadiga (Attention Assist), outra tecnologia da montadora alemã no segmento de veículos comerciais leves no Brasil, é capaz de reconhecer sinais típicos de sonolência e perda de atenção, indicando ao motorista, por meio de alertas sonoro e visual, a necessidade de fazer uma parada.

A nova Sprinter passa a contar também com o Assistente de Subida em Rampa (HSA - Hill Start Aid), que auxilia o condutor nas partidas em aclives. O modelo permanece com o sistema de freio acionado por até 3 segundos até que se acelere o veículo. Isso traz mais segurança para o motorista e redução no gasto de embreagem e de combustível.

Outra inovação é o Assistente de Vento Lateral (Crosswind Assist), que faz o acionamento unilateral dos freios para amenizar o efeito de ventos laterais, fazendo com que o veículo permaneça em sua trajetória sem a intervenção do motorista.

A nova Sprinter oferecerá também diversos outros itens já disponíveis na linha atual, como freios a disco, airbag duplo, sistema SRS (tensionador do cinto de segurança), luzes de freio adaptativas e piloto automático com limitador de velocidade.

Além disso, a nova Sprinter passa a sair de fábrica com alarme na chave, o que resulta em mais segurança para o veículo e a carga.

A estrutura da Sprinter foi desenvolvida para a preservação da vida dos ocupantes e isso está presente também na nova linha, lembra o diretor Jefferson Ferrarez.

O conceito de absorção de impactos, integrado ao projeto da estrutura monobloco, transfere as forças oriundas de eventuais colisões, tanto frontal quanto lateral, para a estrutura inferior do veículo. Em caso de acidente, reduz a deformação do no interior e aumenta a segurança do motorista, acompanhantes e passageiros. Numa eventual colisão, o motor é deslocado para baixo do veículo, reduzindo os efeitos do impacto contra os passageiros.

Com a linha Sprinter, a Mercedes-Benz , segundo seus executivos, lidera as vendas no segmento de vans em 2019. No acumulado de janeiro a agosto, essa liderança superou 35% de participação de mercado, com 7.517 unidades emplacadas e 58% de crescimento no volume de vendas em comparação com o mesmo período de 2018. A Sprinter é líder na categoria de vans de passageiros com mais de 48% de participação. Em furgões, o market share é de 33% e em chassis com cabina, quase 20%.

(Maurílio Lemes Faleiro, de Pinhais para o Sobre Rodas)