A Mercedes-Benz lança a nova Sprinter Van Passageiro 19+1com entrada dos passageiros pela porta dianteira, ao lado do motorista, com corredor livre até a última fileira de bancos, permitindo a acomodação mais rápida dos passageiros em seus assentos. O modelo já está disponível nos concessionários da marca em uma única versão, com seis variações de cores, sendo duas na cor sólida e outras quatro metálicas, pelo preço público sugerido de R$ 222.894,00 e R$ 225.749,00, respectivamente.

Dando continuidade à nova linha da Sprinter apresentada no final do ano passado, essa versão oferece uma nova experiência aos passageiros. “Com esse produto, oferecemos uma nova solução de mobilidade, principalmente para fretamento e turismo”, afirma Jefferson Ferrarez, diretor geral de Vans da Mercedes-Benz.

Equipamentos

O veículo traz ar-condicionado traseiro com difusores multidirecionais, display digital para controle de temperatura, assentos sofisticados e bagageiro duplo nas laterais da van. Além disso, a versão apresenta ainda altura interna superior a 1,8 m e portas USB-C em todas as fileiras. A montadora disponibilizará, a partir de julho deste ano, espelhamento para smartphone, central multimídia MBUX, volante multifuncional e câmera de ré como opcionais

O modelo conta com diversos equipamentos de série, como Assistente de Fadiga, Assistente Ativo de Frenagem, ar condicionado mais eficiente, direção elétrica, piloto automático, Keyless Start, novos compartimentos, ABA e entrada USB-C. Dessa forma, o veículo contém várias tecnologias utilizadas hoje na Europa como itens de série.

Sem restrição de circulação nos centros urbanos e com mais agilidade no embarque e desembarque de passageiros, a Sprinter 19+1 oferece uma solução interessante para empresas, empreendedores, frotistas e autônomos que precisam transportar até 19 pessoas.

Segurança

Esta nova versão é equipada com o exclusivo sistema eletrônico de estabilidade ESP adaptativo, que mantém o veículo estável mesmo em curvas acentuadas e manobras de emergência em alta velocidade, trazendo mais segurança para os ocupantes do veículo.

O veículo também conta com o Assistente Ativo de Frenagem, tecnologia exclusiva da Mercedes-Benz que identifica objetos estáticos e móveis na via, além de pedestres e ciclistas. Quando a Sprinter se aproxima do veículo à frente, o sistema emite sinais de alerta ao motorista (visual e sonoro) para que ele diminua a velocidade e evite uma eventual colisão.

Caso o condutor não reaja aos sinais de alerta, o sistema reduz a velocidade do veículo e dá início à frenagem emergencial de maneira autônoma, chegando até à parada total, se necessário. Isso reduz os riscos de colisões ou diminui suas consequências, oferecendo maior segurança. Além de diminuir o risco de acidentes, o sistema aumenta a disponibilidade do veículo, otimizando a operação de transporte.

O Assistente de Fadiga, outra tecnologia exclusiva da Mercedes-Benz no segmento de veículos comerciais leves no Brasil, é um sistema de segurança capaz de reconhecer sinais típicos de sonolência e perda de atenção, indicando ao motorista, por meio de alertas sonoro e visual, a necessidade de fazer uma pausa. O sistema pode ser desativado, voltando a se ativar novamente assim que o motorista desliga e liga o motor, além de ficar ativo aproximadamente a uma velocidade de 50 km/h.