A nova Fiat Toro, líder absoluta no segmento CD Picape com 34,1% de market share, acaba de ganhar as séries Chrome Edition e Black Edition exclusivamente para a versão Volcano Turbo 270 Flex. O design é inspirado nas versões Ultra e Ranch.

A versão Volcano Turbo 270 Flex custa R$ 153.990. A série Chrome Edition e a Black Edition são comercializadas por R$ 2.990 cada uma e o pacote Tecnologia sai por R$ 5.500. Completas, as séries especiais saem por R$ 162.480. Na Chrome Edition, o que muda é a grade frontal cromada e o overbumper.

Com a Black Edition, a picape exibe grade frontal e overbumper escurecidos, rodas de 18 polegadas de liga leve pintadas de preto, logotipo FIAT (dianteiro e traseiro) e emblemas (Toro, Volcano, Turbo 270) escurecidos, maçaneta da porta na cor da carroceria, além de rack de teto, molduras dos vidros e molduras de portas na cor preta.

Para tornar o design mais diferente e deixar a Nova Toro ainda mais avançada, o consumidor pode combinar uma das séries Black Edition e Chrome Edition ao pacote Tecnologia, que conta com a nova central multimídia de 10,1 polegadas posicionada na vertical, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de voz Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, entrada auxiliar e porta USB, além de recursos avançados de auxílio à condução, como frenagem autônoma de emergência (AEB), aviso de saída de pista (LDW) e comutação automática do farol alto (AHB).

A Fiat Toro Volcano é equipada com o novo motor turbo flex, que gera 185 cv de potência máxima a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm abastecido com etanol. Completa, a picape dispõe de faróis Full LED, faróis de neblina, DRL e lanterna em LED, além do cluster digital de 7 polegadas. Controles eletrônicos de estabilidade e tração, Hill Holder, TC+ (Electronic Locker) e sete airbags completam o pacote de segurança.

Traz ainda equipamentos como espelho elétrico com Tilt Down, ar-condicionado digital dualzone, piloto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, bancos e volante em couro, sensores de chuva e crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico, Keyless Enter-N’Go, assentos com ajuste elétrico e wireless charger.