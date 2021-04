A Fiat apresentou nesta quinta-feira (22) a nova Toro 2022, que recebeu sua primeira reestilização desde o lançamento em 2016. A picape chega às concessionárias da marca com mais estilo, mais potente, mais conectada e tecnológica, além do interior novo que remete à Ram. O modelo será oferecido em nove versões e três opções de motores – flex, aspirado e diesel, com câmbio automático de 6 ou 9 marchas. Os preços variam de R$ 114.590 a R$ 187.490, sendo que várias configurações não tiveram aumentos e houve até redução de preços.

A Nova Fiat Toro estreia o motor turbo 270 flex ( disponível somente com tração 4x2 dianteira) que gera 185 cv de potência máxima a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm abastecido com etanol. Quando o combustível é gasolina, sua potência é de 180 cv no mesmo regime, assim como o torque. Produzido no Polo Automotivo de Betim (MG), é considerado o propulsor flex com produção nacional mais moderno, potente e de maior torque do Brasil. Junto ao novo motor Turbo 270, a Fiat Toro 2022 chega equipada com os novos E-Locker com TC+, sistema ESC Off (4x4 Low), ABS Off Road.

Visual

Em relação ao design, a Nova Fiat Toro traz um desenho ainda mais moderno na dianteira, que inclui o Logo Script e a Fiat Flag, novo capô, grade, rodas de liga leve diferentes para as versões e bullbar integrado ao para-choque. As versões Ranch e Ultra trazem identidade visual diferente, sendo que a grade de fundo é uma colmeia preta, cercada por um acabamento cromado (Ranch) ou preto (Ultra). O capô ganhou corpo com vincos mais altos.

Nas versões Endurance, Freedom e Volcano, o nome Fiat é um pouco mais discreto, mais está acompanhado de finos filetes cromados que seguem pelos faróis, além de mais um entre o capô e o parachoque dianteiro. Novas rodas de 16" (Endurance), 17" (Freedom e Ultra) e 18" (Volcano e Ranch) fecham o pacote visual exterior.

O interior foi completamente renovado, com novo painel de instrumentos e console central. A mudança permitiu quase dobrar para 26 litros a capacidade de armazenamento dos porta-objetos.

Conectividade e tecnologia

No quesito conectividade, a Fiat Toro 2022 traz a plataforma de serviços conectados Connect Me. De forma remota e com toda a conveniência, o usuário passa a contar, na palma da mão com seu celular ou até mesmo smartwatch e Assistente Virtual (Alexa), por exemplo, com serviços de manutenção, segurança e emergência, navegação, assistência virtual e entretenimento no veículo com Wifi dedicado, em uma experiência totalmente imersiva para o cliente.

Passa a oferecer carregador de smartphone sem fio, uma nova central multimídia de até 10,1” posicionada na vertical e uma plataforma completa de serviços conectados inédita no mercado brasileiro.

Tudo isso viabilizado pela parceria com a TIM Brasil, líder em cobertura 4G e com a maior rede de Internet das Coisas (IoT) no país. A parceria com a TIM Brasil inclui o fornecimento de eSIM, chip virtual para acesso à internet, habilitando a navegação e a experiência do usuário dentro do veículo, ampliando a experiência de conectividade com conteúdo e qualidade.

A picape também ganhou itens de tecnologia que a colocam em um patamar de destaque diante inclusive de veículos de maior porte no segmento. Um deles é o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) com frenagem autônoma de emergência, aviso de mudança de faixa e comutação automática dos faróis, equipamento de auxílio ao motorista que oferece mais conforto na condução e, principalmente, segurança para condutor e passageiros.

Há ainda faróis Full LED, sistema de iluminação frontal 100% em LED que melhora em 30% a performance dos faróis, e Cluster Full Digital 7’’. Conteúdo de série em todas as versões, o painel de instrumentos 100% digital com tela TFT proporciona uma melhor visualização das informações com imagens e mensagens completas.

Motor

Além do inédito motor Turbo 270 (nas configurações Endurance, Freedom e Volcano), a Nova Fiat Toro oferece o motor 2.0 16V turbo diesel (MultiJet II), combinado ao câmbio automático de última geração de 9 marchas nas versões Endurance, Freedom, Volcano, Ranch e Ultra, sempre com tração 4x4 e capacidade de carga de carga total de uma tonelada.

A picape dispõe também do propulsor flexível EtorQ Evo 1.8 16V na versão de entrada, com 139 cv de potência. Ambos os conjuntos estão atrelados ao câmbio automático de 6 velocidades e à tração 4x2.

Para proporcionar mais prazer ao dirigir, foram feitas adequações da suspensão ao novo motor turbo flex. A dianteira traz o sistema McPherson e a traseira é a Multilink.