A Fiat revelou nesta sexta-feira (26) as versões, motores e preços da Nova Strada, os últimos segredos da picape líder de mercado por duas décadas no Brasil. A Nova Strada, que começou a ser mostrada em fevereiro deste ano, será comercializada em três versões – Endurance , Freedom e Volcano -, equipadas com cabine plus ou dupla, e com os motores 1.4 Fire e 1.3 Firefly, todas com câmbio manual de cinco marchas. Os preços partem de R$ 63.590 e chegam a R$ 79.990 (veja abaixo). Voltado ao trabalho, o modelo antigo ainda continua sendo oferecido na versão básica Hard Work, com cabine simples, por R$ 61.590

A Nova Strada evoluiu no design, tecnologia e segurança, bem como é a única picape da categoria com aa inédita cabine dupla de quatro portas para cinco passageiros. Comparada com veículos da mesma categoria de outras marcas, tem maior altura (até 214 mm) e oferece maior volume de carga (1.354 litros) nas versões cabine Plus. Além destes atributos, traz nova central multimídia de 7 polegadas e novos equipamentos. Controle de tração avançado E-Locker (TC+), controle de estabilidade e assistente de partida em rampa são itens de série em todas as versões, e quatro airbags na cabine dupla e faróis de LED (versão Volcano). Isso tudo, de acordo com a Fiat, torna a Nova Strada o modelo mais seguro do segmento.

Design

Mesmo inspirado nos elementos da picape Toro e com influência italiana, o visual da segunda geração da Strada tem identidade própria. A picape traz uma frente elevada, com destaque para os faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light). Ainda na dianteira, a grade imponente abriga o logo script da marca no centro da peça e traz o discreto Fiat flag, que compõe a nova identidade visual que os carros da fabricante receberão daqui para frente. O capô vincado sugere a força e a robustez que caracterizam o veículo. O desenho exclusivo prossegue por uma linha de cintura ascendente, que destaca as caixas de rodas quadradas e laterais esculpidas. Na traseira, as lanternas funcionam como uma assinatura do modelo.

No interior,o painel tem semelhanças com o do Mobi. O velocímetro engloba o display digital que traz computador de bordo e outras informações, como pressão dos pneus. A tela da central multimídia tem 7 polegadas e, acima dela, a picape traz teclas para bloqueio do diferencial, acionamento da luz da caçamba, dos faróis de neblina e desativação do sensor de obstáculos, além do pisca-alerta.

Outro destaque é a nova central multimídia Uconnect 7”, que traz tela sensível ao toque de sete polegadas e permite conectar Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É possível parear dois smartphones ao mesmo tempo. O sistema, desenvolvido pela FCA no Brasil, possibilita acionar as funções: navegação via Waze e Google Maps; música (Streaming | MP3); reconhecimento de voz (Siri | Google Voice); leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo; e integração com calendário.

Motorização

As versões Endurance são equipadas com o motor 1.4 Fire, que gera potência de 88 cv a 5.750 rpm (etanol) e 85 cv a 5.750 rpm (gasolina). Seu torque é de 12,4 kgfm com gasolina e 12,5 kgfm com etanol, ambos a 3.500 rpm.

A partir da versão Freedom, a Nova Strada traz o motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, com 109 cv de potência a 6.250 rpm e 14,2 kgfm de torque (etanol); com gasolina, são 101 cv a 6.000 rpm e torque de 13,7 kgfm a 3.500 rpm.

Nova suspensão

Completamente renovada, a picape agora é construída sobre a plataforma MPP e conta com aços de alta e ultra alta resistência em 90% de sua base e entrega ganhos de 10% na rigidez torcional. A Strada 2021 traz com uma nova suspensão dianteira e traseira, molas e amortecedores, além de novas travessa de suspensão e barra estabilizadora na dianteira, bem como o eixo traseiro. Dependendo da versão, a nova Strada pode oferecer altura do solo de até 214 mm. Os ângulos de entrada (de até 24º) e saída de obstáculos (até 28º) estão entre os melhores da categoria.

A Nova Strada consegue acomodar 844 litros de carga na opção cabine dupla e 1.354 litros na configuração Cabine Plus. Partindo para o peso, a capacidade de carga fica em 650 kg na versão cabine dupla para cinco ocupantes e alcança 720 kg na configuração de entrada chamada Cabine Plus (entrada). A movimentação de carga agora é facilitada pela tampa traseira, que teve seu peso de manuseio amortecido em 60% por um novo sistema de mola, já que suporta cargas de até 400 kg.

As portas dianteiras se abrem em 70º e as traseiras em 80º, facilitando o acesso a motorista e demais ocupantes. O passageiro do banco central também conta com cinto de três pontos e encosto de cabeça. Internamente, a cabine aumentou em 30% o número de porta-objetos, que agora somam 15 litros de espaço útil para os mais variados usos. São lugares especiais para celulares, garrafas, latas, carteiras e outros objetos pessoais, sempre à mão dos ocupantes.

Preços, itens de série e opcionais

Nova Strada Endurance 1.4 Fire MT5

R$ 63.590 (cabine plus) / R$ 74.990 (cabine dupla)

Controles de tração e estabilidade com assistente de partida em rampas, ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, preparação para som, coluna de direção com regulagem de altura, iluminação diurna, protetor de caçamba, iluminação de caçamba, porta-escada, para-choques na cor preta e rodas de aço de 15 polegadas com calotas.

Opcionais

Pack Worker ( R$ 2.500): alarme, travas e vidros elétricos, break light, fechadura elétrica na caçamba, comando elétrico na tampa do combustível e banco do motorista com ajuste de altura.

Pack Audio (R$ 1.500): rádio, autofalantes, porta USB frontal e volante multifuncional.

Pack Teck (R$ 3.490): central multimídia Uconnect 7”, display digital de 3,5 polegadas no painel de instrumentos, alto-falantes, duas portas USB, controles de áudio no volante parcialmente em couro, câmera de ré e sensor de estacionamento.

Nova Strada Freedom 1.3 Firefly MT5

R$ 69.490 (cabine plus) / R$ 77.990 (cabine dupla)

Todos os itens da versão Endurance mais direção elétrica, banco do motorista com ajuste de altura, travas elétricas, vidros elétricos, retrovisores elétricos, faróis de neblina, para-choques, maçanetas e capas dos espelhos retrovisores na cor da carroceria, sistema de som com entrada USB, rodas de liga leve de 15 polegadas, alça de segurança para o passageiro, computador de bordo com tela de LCD de 3,5 polegadas e sensor de pressão dos pneus.

Opcionais

Pack Teck (R$ 2.990) - Central multimídia UConnect com tela de sete polegadas, alto-falantes, câmera de ré e sensor de estacionamento

Nova Strada Volcano 1.3 Fire Fly MT5

Cabine Dupla: R$ 79.990

Todos os itens da versão Freedom mais faróis de LED, vidros elétricos traseiros, bancos com revestimento em couro e tecido, central multimídia com tela tátil de sete polegadas, duas entradas USB, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros, volante revestido em couro, capota marítima, rack de teto, santantônio e rodas de liga-leve de 15 polegadas com pneus de uso misto.

Opcional

Rodas de liga leve de 16 polegadas – R$ 2.500