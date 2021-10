A Chevrolet lançou a S10 Z71 que tem pegada aventureira e traz equipamentos exclusivos para trilhas fora-de-estrada. A picape chega por R$ 260.490 e vai encarar as rivais Ford Ranger Storm e Nissan Frontier Attack. Posicionada entre as versões LT e LTZ, ela traz o mais robusto conjunto mecânico, de chassi, suspensão e tração disponível para a plataforma.

Inspirada na versão Z71 das picapes da Chevrolet nos Estados, a S10 Z71 tem mais de 20 itens de personalização em relação à LTZ, entre os principais estão grade frontal, logotipos, capa dos retrovisores e apliques pintados na cor preta, além dos faróis e lanternas que foram escurecidos. Outros destaques da versão são o santoantonio, os estribos em formato tubular, as molduras de proteção dos paralamas e os pneus “All-Terrain”, que trazem tecnologia especial para garantir melhor performance em pisos de baixa aderência.

Design e equipamentos

A dianteira da S10 Z71 se diferencia pelo conjunto óptico com faróis de máscara negra contornados por LED. A grade é toda escura com o nome “Chevrolet” em relevo, com destaque para o emblema Z71 em vermelho e prata. A cor preta aparece também no aplique central do para-choque, na capa dos retrovisores externos, nas rodas de alumínio aro 18 polegadas e até em acabamentos na parte traseira, incluindo os letreiros que identificam a configuração do veículo.

Na lateral da picape, outro diferencial são as molduras “flutuantes” nos paralamas. Adesivos contornam a base das portas e do compartimento de carga, enquanto o nome da versão aparece também nas extremidades laterais. As lanternas escurecidas foram especialmente desenvolvidas para a S10 Z71, que traz ainda a gravata preta, própria de versões especiais da Chevrolet.

No interior, os apliques centrais do painel, os revestimentos das portas e do console são todos em preto para contrastar com os detalhes em cinza acetinado presentes no habitáculo. Já o volante conta com revestimento premium, assim como os bancos. Nos assentos de tons escuros, foi utilizada uma técnica de costura inglesa que deixa os pontos aparentes, ressaltando as linhas brancas e vermelhas.

A S10 Z71 traz central multimídia de 8 polegadas com sistema MyLink, que tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Entre os itens de comodidade estão câmera de ré, faróis com regulagem de altura, direção com assistência elétrica inteligente e sensor de estacionamento traseiro. A lista inclui ainda vidros laterais com mecanismo de abertura e fechamento por meio da chave, banco traseiro rebatível com porta-objetos e computador de bordo com a função “ECO”.

É equipada com seis airbags, capota marítima, freios ABS com sistema de distribuição de frenagem, sensor de estacionamento traseiro, assistente de descida, controle eletrônico de estabilidade e de tração calibrados também para o uso fora-de-estrada completam o pacote. A S10 Z71 é ofertada em quatro opções de cores para a carroceria (Branco Summit, Prata Switchblade, Azul Eclipse e Cinza Topázio).

Motorização

O modelo é equipado com o mesmo motor das outras versões, porém com a turbina redimensionada e a nova calibração do motor 2.8 Turbo Diesel, de 200 cv e 51 kgfm de torque e da transmissão automática AT6. A tração é ajustada por um seletor eletrônico no console central e dispõe do modo 4x4 com reduzida.

A exemplo da High Country, ela faz de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e o consumo de combustível é de 8,3 km/l na cidade e de 10,6 km/l na estrada, de acordo com o Inmetro. Assim como as outras configurações da S10, a Z71 é equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas.