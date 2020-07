No mesmo ritmo de evolução do agronegócio brasileiro, a Nova Chevrolet S10 2021 chega ao mercado mais conectada (Wi-Fi inativo) , segura, com novo visual, melhor desempenho e mais itens de equipamentos. A partir desta semana, as concessionárias da marca vão oferecer a Nova S10 em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High Country), duas motorizações (2.5 Flex e 2.8 Turbo Diesel), assim como duas opções de transmissão (MT6 e AT6) e tração (4x2 e 4x4), além de sete cores de pintura externa.

Os preços variam de R$ 125.300, na versão Advantage 2.5 flex, até R$ 213.290 (versão topo High Country 2.8 Turbodiesel 4x4 AT). As versões LT, LTZ e High Country mantiveram os preços, embora tenham recebido equipamentos e aprimoramento (confira abaixo os preços e versões). De série, a picape traz seis air bags em todas as versões de acabamento. Além disso, as configurações mais caras (LTZ e High Country) contam com alerta de colisão frontal, mas agora com sistema de frenagem autônoma de emergência e detector de pedestres.

Wi-Fi nativo

A Nova S10 se propõe a ser o escritório do homem do campo. Para tanto, a principal novidade da linha 2021 da picape Chevrolet está no sistema Wi-Fi nativo, cujo diferencial é o sinal até 12 vezes mais estável que o de um smartphone, que é capaz ainda de se manter mais tempo conectada à rede 4G em função da antena que amplifica o sinal.

A tecnologia ainda permite que sejam feitas atualizações remotas (Over the Air) de sistemas eletrônicos do veículo. Também é capaz de identificar a necessidade de troca de óleo, por exemplo, e enviar um alerta para o WhatsApp do proprietário, que também pode iniciar a refrigeração da cabine à distância como forma de experimentar uma das várias funções do novo aplicativo myChevrolet. Incorpora também a nova geração do multimídia MyLink, que permite conectar Android Auto e Apple Car Play sem cabo.

Visual

No visual, destaque para a nova frente com detalhes diferentes de acabamento da grade entre as versões. A principal diferença está na versão topo de linha High Country, na qual a a grade é toda escura e traz o nome Chevrolet em alto relevo sobre uma barra central. A tradicional gravata dourada, pela primeira vez aparece deslocada do centro e está localizada agora mais embaixo, à esquerda, sobre uma trama tipo colmeia.

Todo esse conjunto se harmoniza com os faróis com LED e com o para-choque que conta com aplique central em cor diferenciada e uma moldura na parte inferior, que foi projetada para melhorar a capacidade do veículo de superar obstáculos, resultando num ângulo de ataque que passou de 27 para 29 graus.

Na lateral, a S10 High Country chama a atenção pelas novas rodas esportivas de aro 18. Ela combina as bordas usinadas com o centro e os raios em preto brilhante. Outro aspecto lateral é o santo Antonio, que traz mais volume para a caçamba (1.329 litros), a maior da categoria. Nesta parte do veículo, a principal novidade é o amortecedor da tampa traseira, que torna a operação de manuseio mais suave. O item é ofertado como acessório e serve às demais versões (LS, Advantage, LT e LTZ).

Na parte traseira, a picape equipada com câmera de ré projeta agora imagens de alta definição e conta com a função de engate. Traz linha-guia específica e zoom para facilitar a operação. Outro recurso deste sistema é que o usuário consegue acionar temporariamente a câmera traseira durante a viagem para uma checagem da situação do reboque.

Frenagem autônoma

A Nova S10, que já oferecia alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de faixa e controle eletrônico avançado de estabilidade e tração, oferece sistema de frenagem autônoma de emergência, que freia o veículo automaticamente ao identificar uma situação de risco envolvendo o veículo à frente ou um pedestre que esteja cruzando a dianteira.

Este recurso funciona de 8 km/h a 80 km/h e pode mitigar ou mesmo evitar um acidente. Ele entra em ação quando percebe que o condutor está distraído ou que o veículo logo à frente realizou uma manobra abrupta. A S10 utiliza também a câmera deste sistema, localizada no alto do para-brisa, para ajudar o condutor numa frenagem de emergência.

Nova turbina

A Chevrolet manteve os motores 2.5 quatro cilindros flex de 206 cv e 27,7 mkgf, e o diesel 2.8 quatro cilindros turbo de 200 cv e 51 mkgf. Contudo, este último ganhou nova turbina, a mesma que equipa a picape Chevrolet Colorado norte-americana. A vantagem é deixar as acelerações mais progressivas. Em paralelo, foi necessário trabalhar em uma nova calibração para este propulsor, que ficou 0,2 segundo mais rápido na aceleração de 0 a 100 km/h. São 10,1 segundos no total.

A Chevrolet promete economia de combustível entre 3% e 10% na Nova S10, dependendo da configuração e da condição. Isto significa que o custo por quilômetro rodado com diesel ficou ainda melhor nos modelos de entrada (MT6). As versões com câmbio automático de seis velocidades ou manual continuam inalteradas.

Confira os preços

Chevrolet S10 Advantage 2.5 Flex 4×2 MT - R$ 125.390

Chevrolet S10 LT 2.5 Flex 4×2 AT - R$ 141.990

Chevrolet S10 LTZ 2.5 Flex 4X2 AT - R$ 146.790

Chevrolet S10 LTZ 2.5 Flex 4x4 AT – R$ 156.690

Chevrolet S10 LS 2.8 Turbodiesel 4×4 MT - R$ 169.200

Chevrolet S10 LT Turbodiesel 2.8 4×4 AT - R$ 187.590



Chevrolet S10 LTZ 2.8 Turbodiesel 2.8 4×4 AT R$ 206.190

Chevrolet S10 High Country 2.8 Turbodiesel 4×4 AT - R$ 213.290