O Volkswagen Nivus, o principal lançamento da marca este ano, ficou entre os oito SUVs mais vendidos no mercado brasileiro no mês de setembro. Primeiro “smart car” da América Latina, o Nivus inaugurou um novo segmento com um design que mistura elementos de SUV e linhas de coupé esportivo, com destaque para a caída do teto em direção ao porta-malas, bem como para os vincos no capô. Comercializado somente em duas versões – Comfortline, por R$ 87.350, e Highline, por R$ 99.950, o modelo foca o público mais novo, solteiros e jovens casais, com idade entre 25 e 40 anos.

O Sobre Rodas testou a versão Comfortline equipada com o pacote VW Play & Tech, que custa R$ 3.590, e também traz piloto automático adaptativo, sistema autônomo de frenagem de energia e volante multifuncional de couro com aletas para troca de marchas. Neste caso, o preço sobe para R$ 90.940, mas se optar por pintura metálica será preciso pagar mais R$ 1.570, chegando a R$ 92.510,00. Confortável, econômico, rápido e conectado, o Nivus é uma boa opção de compra. Veja por que.

O Nivus, cuja base é a mesma do Volkswagen Polo, estreou a nova central multimídia VW Play, com novos conceitos em conectividade, streaming e serviços. O sistema oferece informações do veículo, do sistema de som, de conectividade (sem fios para IOS) , de streaming de conteúdo e de serviços, além de uma loja de aplicativos, que permitirá serviços como Waze, Deezer, Estapar, Porto Seguro e até o iFood.

O VW Play é composto 100% por botões virtuais, sensíveis ao toque. Esse conceito, aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento inéditos num veículo dessa categoria. Para os smartphones com sistema iOS, o VW Play oferece a opção de pareamento sem fio e também conectividade com o Android Auto para celulares que usam o sistema operacional Android.

O VW Play, que oferece memória de 10 GB para armazenamento de dados, tem três telas de comando. Ele é configurado de maneira que a primeira mostra itens de conectividade, comandos do rádio e atalhos de acesso rápido (que o cliente pode escolher os mais úteis para ele). A segunda tela reúne a central de controle do veículo, com informações do computador de bordo, ajustes do painel digital e notificações dos aplicativos. A terceira concentra os aplicativos instalados no veículo.

Motor

O motor 1.0 TSI flex de três cilindros é um dos pontos altos do Volkswagen Nivus. Graças ao generoso torque de 20,4 kgfm, entregue integralmente entre 2.000 rpm e 3.500 rpm, sendo que 90% do valor total está disponível já a 1.500 rpm, proporciona agilidade em arrancadas e retomadas de velocidade. A potência máxima é de 116 cv com gasolina e de 128 cv com etanol.

Não falta fôlego na estrada, onde é possível fazer ultrapassagens com segurança. O modelo tem isolamento muito bom contra vibrações. A transmissão é automática de seis marchas. Em números, o Nivus acelera de 0 a 100 km/h em apenas 10 segundos e atinge a velocidade máxima de 189 km/h, com etanol

Apesar de ter 2,7 cm a mais de altura em relação ao solo, o crossover cupê tem ótima estabilidade e encara curvas de diferentes diâmetros sem inclinar demais a carroceria ou sair da trajetória precocemente. Além do bom acerto de suspensão, que absorve bem as irregularidades, contribui também a boa calibragem da direção elétrica, que é muito precisa e progressiva. Tudo isso assegurando ótima dirigibilidade.

O Nivus é econômico. No teste, fez médias de 10,8 km/l na cidade e de 12,6 km/l na estrada, com gasolina. Os números aferidos ficaram próximos aos divulgados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE), que indica 7,7 km/l no ciclo urbano e 9,4 km/l no rodoviário, com etanol. Com gasolina, segundo o PBE, são 10,7 km/l e 13,2 km/l, respectivamente. O motor 200 TSI equipa atualmente os modelos Polo, Virtus e T‑Cross.

Porta-malas

Montado na plataforma MQB e produzido na fábrica Anchieta (São Bernardo do Campo), o Nivus, ficou posicionado entre o Polo e o T-Cross e está entre os maiores modelos no segmento dos SUVs compactos, com um porta-malas com 415 litros de capacidade, maior que os 373 litros do T-Cross e dos 393 litros do Chevrolet Tracker. São 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos.

A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita por um dos ‘botões virtuais’ do VW Play. A queda rápida e fluida da coluna ‘C’ é um dos destaques do design do Nivus. As rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e os protetores de para-lamas pronunciados também contribuem para uma pegada esportiva.

Versões

O Nivus é bem equipado e traz de série em todas as configurações direção com assistência elétrica, seis airbags, câmera de ré com sensor de estacionamento traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, alerta de frenagem de emergência, trio elétrico, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e som com tela de 6,5" sensível ao toque, rodas de 16 polegadas, faróis de LED com função ‘Coming & Leaving home’ e DRL em LED integrado, lanternas traseiras de LED. Na versão Comfortline , a central multimídia tem tela de 6,5 polegadas.

Traz ainda câmera de ré, volante multifuncional, ISOFIX e top tether para fixação de cadeirinha infantil, freios a disco nas quatro rodas, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tiltdown no lado direito, saídas traseiras do ar-condicionado e USB para passageiros do banco traseiro, entre outros equipamentos.

Como opcional, a versão Comfortline tem o pacote VW Play & Tech, por R$ 3.590, com piloto automático adaptativo, sistema autônomo de frenagem de emergência e volante multifuncional de couro com aletas para troca de marchas.

Para a versão topo de linha Highline, são os mesmos itens acima mais piloto automático adaptativo, sistemas de frenagem autônoma de emergência , Front Assist, Post Collision Brake e ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura ‘Climatronic’.

Oferece ainda faróis de neblina em LED com função ‘Cornering Light’, revestimento dos bancos com couro sintético ‘Native’, rodas de liga leve de 17 polegadas, sensores de chuva e crepuscular, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros (Park Pilot), detector de fadiga, sistema KESSY (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor), entrada USB no console central dianteiro e novo volante multifuncional revestido em couro e com ‘shift-paddles’, o mesmo utilizado pelo Novo Golf na Alemanha.

O Nivus tem seis opções de cores: Branco Cristal, Preto Ninja, Prata Sirius, Cinza Platinum, Vermelho Sunset e Cinza Moonstone. Estas duas últimas criadas exclusivamente para o modelo.