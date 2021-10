A Nissan anunciou a abertura de um segundo turno de trabalho a partir de fevereiro de 2022 no Complexo Industrial de Resende (RJ). Para viabilizar a operação, a montadora vai iniciar ainda em outubro a seleção e a contratação de 570 novos funcionários. Todos eles serão treinados internamente na unidade industrial de Resende por funcionários especializados e formados pela empresa no Brasil e em outros países. A formação será em áreas que simulam os processos da linha de produção.

Com o novo turno, a Nissan, que completa este mês 21 anos do início de suas atividades oficiais no Brasil, irá reforçar a produção para atender a forte demanda pelo Novo Kicks, lançado em março deste ano, tanto no mercado interno quanto em outros países, com a exportação do modelo brasileiro. Além do Novo Kicks, o Novo Versa e a picape Frontier também seguem com bom desempenho. A Nissan Frontier, bateu consecutivamente seu recorde de vendas no mercado nacional em agosto e setembro.

Com o modelo 100% elétrico Nissan LEAF, a marca japonesa é pioneira na eletrificação no país, onde atualmente está ampliando sua rede de concessionárias homologadas para comercializar o veículo de 7 para 44 pontos de vendas. Este ano, 12 concessionárias começaram a operar com o novo padrão de layout e identidade visual em diferentes estados do Brasil. Além disso, mais 13 já estão no processo de transformação, estando em construção total ou em reforma.