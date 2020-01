A Nissan apresenta a segunda edição do crossover urbano Nissan Kicks UEFA Champions League, que começa a ser vendida em fevereiro, no Brasil e em diferentes mercados da América Latina, reafirmando seu papel de parceira global do maior campeonato de clubes de futebol do mundo. Mais detalhes sobre o modelo serão anunciados na época do lançamento oficial.

A nova edição, mais uma vez produzida exclusivamente no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), se diferencia pela integração de novos faróis na cor preta e aerofólio, além de uma inédita combinação de cores no Brasil, a "2-tone" azul turquesa com teto preto.

O modelo também conta com logos exclusivos da UEFA Champions League nas portas dianteiras, rodas de liga aro 17 polegadas na cor black piano e a numeração de cada unidade da série na grade frontal. No seu interior, a segunda edição da série especial exibe bancos de couro com costura dupla, seis airbags, tela do sistema de áudio que apresenta a logo da UEFA Champions League e saídas de ar com frisos em tom de turquesa.

O trem de força é o mesmo de toda a linha Nissan Kicks: motor 1.6 flex de última geração com 114 cavalos de potência e câmbio Xtronic CVT, que dispõe da função "Sport" para deixar a dinâmica mais ágil.

"Com o sucesso da primeira série especial, apresentada no começo de 2019, trouxemos para os nossos clientes um novo design do Kicks, nosso veículo mais bem-sucedido na região, que demonstra toda a paixão e emoção que sentimos quando assistimos ao campeonato de futebol mais importante do mundo", afirma Luis Alberto Pérez Ettedgui, diretor regional de Marketing para a Nissan América Latina.