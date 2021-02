O que já era bom, ficou ainda melhor. Eis o Novo Nissan Kicks 2022 que chegará às concessionárias da marca na segunda quinzena de março com novo design, muita tecnologia embarcada, equipamentos inéditos de segurança, com aprimoramento de engenharia e excelente custo-benefício. Só que agora o crossover ganhou novos nomes em suas versões, os mesmos do Novo Versa.Tudo isso pelos mesmos preços do modelo anterior. Ou seja, o KIcks 2022 vai acirrar ainda mais a concorrência no disputado segmento com o Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta, entre outros.

Assim, os preços começam em R$ 90.390 na versão Sense 1.6 16V manual, enquanto a Sense 1.6 16V CVT custará R$ 98.390, Advance 1.6 16V CVT sairá por R$ 106.390, a topo de linha Exclusive 1.6 16V CVT por R$ 116.390,00, e a Exclusive mais o Pack Tech será vendida por R$ 119.890. Também será oferecida versão PCD, que custará acima do limite de R$ 70 mil. A pré-venda começou na noite desta quinta-feira (25) pelo site de e-commerce da marca (loja.nissan.com.br) com vantagens exclusivas para os primeiros 300 compradores

Novidades

Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ) e modelo mais vendido da marca no país, o Novo Nissan Kicks 2022 ficou bonito, confortável e gostoso de dirigir, tudo comprovado no test-drive realizado pelo Sobre Rodas. Vamos começar pelo design. O crossover está mais encorpado e moderno. Na frente ousada e agressiva, sem perder o requinte, o para-choque combina com a ampla grade Double V-motion, itens que são realçados pelos frisos cromados e pelos detalhes em black piano.

Os faróis de LED com função DLR (luz de rodagem diurna), um item de série em todas as versões com câmbio CVT, e faróis de neblina de LED garantem melhor alcance e projeção da luz com qualidade. As luzes de direção posicionadas nos retrovisores externos também são de LED.

Na traseira, as lanternas (de freio inclusive) também são de LED e possuem um recurso de estilo no qual elas se estendem de um lado para o outro, separadas somente pelo logotipo da Nissan no centro da tampa do porta-malas, adicionando uma marcante linha horizontal que dá a sensação do SUV ser mais largo e imponente. O novo para-choque traseiro dá uma impressão de mais volume.

O Novo Nissan Kicks mantém o “teto flutuante”, impressão obtida pelas colunas em preto. Outras novidades são a antena estilo “barbatana de tubarão” (de série para toda a linha) e as rodas de liga leve aro 17 com desenho inédito nas versões Advance e Exclusive.

O crossover terá nove opções de cores (3 delas dois tons e disponíveis apenas para a versão Exclusive). Mas o destaque da linha 2022 é a inédita Azul Elétrico. Serão três opções para o acabamento do interior: totalmente preto, Macchiato (combinada somente com carroceria nas cores Preto, Branco e Branco com Teto Preto) e Cinza com Preto (combinada somente com Azul Elétrico e Azul Elétrico com Teto Preto).

Interior

Por dentro, o crossover também traz novidades com destaques para a nova multimídia e o sistema de som premium Bose. Na versão Exclusive) , ele tem oito alto-falantes (contra quatro nas demais) , sendo dois deles de 2,5 polegadas localizados no encosto de cabeça do banco do motorista, além de experiência de som em 360 graus e o Personal Plus, para reduzir distorções de áudio.

A partir da versão Advance, o Kicks 2022 ganha o quadro de instrumentos digital, com tela TFT colorida de 7" (antes exclusividade do modelo de topo), retrovisor eletrocrômico e uma nova multimídia com tela de 8" e conexões Apple CarPlay e Android Auto, que inclui duas entradas USB (uma comum e uma USB-C) - a versão Sense segue com a multimídia de 7" anterior.

No quesito conforto, outro diferencial do Nissan Kicks foi mantido para linha 2022: os bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero, que são de série desde a versão de entrada. O modelo passa a ter para-brisa acústico para reduzir o ruído do motor na cabine, especialmente em acelerações e retomadas.

Tecnologia de segurança

O Novo Nissan Kicks traz tecnologias de segurança passiva e ativa, seguindo o conceito da Nissan Intelligent Mobility, que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan LEAF. O Nissan Safety Shield é composto por diferentes tecnologias de segurança que monitoram, protegem respondem em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Esse “escudo de proteção” ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo à frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

As novidades são o alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego, alerta inteligente de mudanças de faixa e o acendimento inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade. Os dois últimos inéditos no segmento.

Estes recursos se somam a outros equipamentos já disponíveis no modelo anterior do crossover, como o controle dinâmico de chassi (chassi control), o alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, o sistema de auxílio de partida em rampa, a visão 360° inteligente com detector de movimento e quatro câmeras externas instaladas na frente, na traseira e em ambos os retrovisores

O crossover vem ainda equipado de série desde a versão de entrada com seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força e sistema Isofix de cadeiras infantis.

Suspensão

O Novo Nissan Kicks passou por recalibragem na suspensão e melhoras no conjunto de frenagem, proporcionando respostas mais diretas do volante em manobras e também em alta velocidade em mudança de faixa ou para desviar de um obstáculo.

O aprimoramento do eixo traseiro ampliou a capacidade de acompanhar o movimento na traseira, fazendo com que o SUV siga de forma suave, durante as mudanças de faixas.

Para uma melhor frenagem, foram adotados novos pneus com maior coeficiente de atrito, aumentando a performance de aderência em pista molhada, frenagens de emergência, entre outras situações.

Motor

O crossover é equipado com o motor 1.6 l 16V que entrega 114 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm, conta com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS). O propulsor é acoplado a dois tipos de câmbio (manual de 5 velocidades e CVT). A transmissão XTRONIC CVT com D-Step (simulação de marchas) e modo Sport proporciona melhor performance mesmo em rotações mais baixas, além de baixo consumo e, consequentemente, menores emissões.

O consumo é de ,7 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada com etanol, e 11,4 km/ na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina, segundo o Inmetro. O Kicks pode atingir 100 km/h em 12 segundos, com velocidade máxima de 175 km/h.

Acessórios

O Novo Nissan Kicks chega ao mercado com seis acessórios da linha original que se somam aos 26 regulares, que continuam sendo oferecidos. As novidades são: carregador de celular por indução, sensor de estacionamento dianteiro, soleira de portas, acabamento cromado da régua do porta-malas, retrovisores Tilt Down (abaixam quando a ré é engatada) e tapetes bandeja (protegem todo o assoalho, inclusive túnel de vento).