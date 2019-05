A linha 2020 do Nissan Kicks chega com várias novidades, com destaque para o piloto automático e o apoio de braço que passam a equipar todas as versões com câmbio CVT. A partir da versão mais barata, a S com câmbio manual, todas passam a ter assinatura em led nos faróis (exceto a Direct, para PCD), assistente de partida em rampas, controles de estabilidade e tração e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Já na configuração SV, o SUV ganha airbags de cortina de série (antes eram opcionais).

A linha 2020 do Nissan Kicks também chegou com preços reajustados. O maior aumento ocorreu na versão de entrada, S manual, que passou de R$ 75.790 para R$ 78.290 (ou R$ 2.500 a mais). A topo de linha SL ficou R$ 1.800 mais cara e passou a ser vendida por R$ 102.790. A versão Direct (PcD) é oferecida por R$ 68.640. Para todos, a pintura metálica custa R$ 1.350. Na versão SV, há ainda o pacote opcional Plus por R$ 3.000, enquanto a SL tem o Tech por R$ 2.400.

O Kicks continua equipado com o motor 1.6 flex de 114 cv a a 5.600 rpm e 15,5 kgfm a 4.000 rpm, que pode trabalhar em conjunto ao câmbio manual de 5 marchas ou o automático CVT, que simula 6 posições. A paleta de cores também segue sem mudanças, incluindo as opções de pinturas de dois tons.

Versões e preços:

S Direct (PcD): R$ 68.640

S manual: R$ 78.290

S CVT: R$ 85.990

SV CVT: R$ 92.790

SL CVT: R$ 102.790