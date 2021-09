A Nissan lançou nesta segunda-feira (20) a Frontier X-Gear, edição limitada do modelo da marca japonesa que traz visual único e itens exclusivos, além de resgatar um nome já familiar dos clientes e fãs da marca no Brasil. A novidade terá somente 500 unidades produzidas e já pode ser reservada nas concessionárias em pré-venda a partir desta segunda-feira (20/09) por R$ 251.990,00. A chegada às revendas será em outubro.

A Nissan Frontier X-Gear traz máscara negra nos faróis, santantônio com detalhes vermelhos, moldura do farol de neblina preto brilhante, identidade visual no capô e na tampa traseira e novos frisos laterais nas portas. Além disso, a picape vem com rodas de liga leve aro 18, rack de teto, estribo lateral e grade frontal, moldura do retrovisor externo com detalhes exclusivos e maçanetas com acabamento preto brilhante, compondo o conjunto da versão.

A Nissan Frontier X-Gear é equipada com o motor diesel biturbo de 2,3 litros, que desenvolve 190 cavalos de potência, e transmissão automática de 7 velocidades. Além disso, conta com a suspensão traseira com sistema multilink e molas helicoidais, um recurso único entre as picapes médias no país.

O modelo chega às lojas com diversos recursos tecnológicos, como: controles de tração e estabilidade; freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem; controles automáticos de descida e auxílio de partida em rampa, luz de freio de LED, luzes diurnas (DRL) e outros equipamentos.

A edição limitada X-Gear conta com bancos "gravidade Zero" inspirados na tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor. A denominação X-Gear é um sinônimo de exclusividade e estilo único na linha da Nissan no Brasil. Vários modelos da marca comercializados no país tiveram versões ou séries especiais com esta assinatura. Entre eles, a minivan Livina, que foi fabricada no Brasil entre 2009 e 2014. Na linha Frontier, porém, o uso desta denominação é inédito.