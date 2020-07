A versão Attack, a mais vendida da linha da Nissan Frontier este ano, passa a oferecer, a pedido dos clientes, mais duas opções de cores para os clientes: azul marinho (azul Cayman) e o Cinza (cinza Grafite). A partir de agora, a picape passa a contar com cinco tonalidades. Além das novidades, também estão na paleta de cores o branco (branco Aspen), preto (preto Premium) e vermelho (vermelho Alert).

Fabricada na Argentina, a Nissan Frontier vem crescendo sua participação de mercado em todas as regiões e no total. O desempenho é resultado de seus atributos, dentre eles o motor 2.3 turbodiesel, com uma ou duas turbinas (de 160 cv e 190 respectivamente), eficiente capacidade para o fora de estrada, com destaque para o chassi reforçado e a boa altura do solo.

Para o rodar, seja no asfalto seja em estradas irregulares, conforme a montadora, a suspensão Multilink oferece o melhor conforto da categoria (é única também entre os concorrentes) e uma alta resistência e capacidade para carga.

A picape ainda oferece muita tecnologia, com equipamentos inéditos no segmento, como a câmera com visão 360 e o teto solar. De acordo com a Nissan, a Frontier ainda tem o menor custo de manutenção da categoria para as revisões até 60 mil km), garantido pelo Compromisso Nissan. E com o programa de recompra Replay, que garante ao final do financiamento um mínimo de 80% do valor da picape na tabela FIPE, o valor da picape no mercado fica ainda melhor.

Página eletrônica

Outra novidade da Frontier é a página eletrônica da picape dentro do site corporativo da Nissan. O conteúdo está mais completo, com imagens em 3D e navegação ainda mais amigável.

Agora é possível comparar as características técnicas e acabamentos das quatro versões da linha com os principais modelos concorrentes e assistir vídeos que destacam as qualidades do produto. Todos os prêmios conquistados pela picape também estão destacados.