A linha 2020 da Nissan Frontier chega com novidades ao mercado brasileiro. Produzida em Córdoba, na Argentina, a picape ganha novas opções de rodas, grafismos e protetor de caçamba, além do sistema para pagamento automático por adesivo “Sem Parar” de série. Os preços começam em R$ 140.900, na versão S com câmbio manual, e vão a R$ 197.990, na opção mais completa, a LE.

Com “certificado de cidadania” do Mercosul, a Nissan Frontier é vendida em quatro versões – S 4x4, Attack 4x4, XE 4x4 e LE 4x4 –, que trazem equipamentos de tecnologia inéditos no segmento, como a Visão 360º e o teto solar, e itens como o novo sistema multimídia A-IVI com tela de oito polegadas, Android Auto e Apple Carplay, sistema Isofix, seis airbags, entre outros, com opções de câmbio manual e automático. O motor 2.3 turbodiesel equipa todas as versões, mas pode ter uma ou duas turbinas, o que faz a potência ser de 160 cavalos ou 190 cavalos.

Para a linha 2020, as versões S, Attack e XE ganham rodas com novos desenhos. A topo de linha LE passa a contar com protetor de caçamba, moldura lateral e adesivos 4x4 na parte traseira. Outra novidade da versão mais completa são os frisos laterais das portas.

Pagamento automático

Todas as novas versões 2020 passam a vir de fábrica com o sistema de pagamento automático “Sem Parar”. É o segundo modelo da linha Nissan no Brasil a disponibilizar a facilidade – o primeiro foi o 100% elétrico Nissan LEAF. Com o acordo com a empresa pioneira no mercado de pagamento automático de pedágios, estacionamentos e abastecimento, a Nissan reforça o conceito de Mobilidade Inteligente da marca e a constante busca por proporcionar facilidades aos clientes.

Com o adesivo Sem Parar já instalado de série, o cliente que optar pela ativação do serviço poderá utilizá-lo para pagamentos em pedágios, em mais de 650 postos de abastecimento (entre as redes Shell e Petrobras), mais de 1.400 estacionamentos de aeroportos, shoppings, hotéis, centros comerciais, além de 330 drive-thrus e 150 lava-rápidos, reduzindo o tempo para o proprietário da Frontier, já que não será necessário enfrentar em filas.

Ao ativar o serviço, o cliente poderá escolher entre dois planos. No primeiro, batizado de "Na Cidade", a Nissan anuncia gratuidade em 12 mensalidades e, a partir do 13º mês, pagamento mensal de R$ 13,41 (já com desconto de 10%). É a opção mais indicada para pagamento de estacionamentos, drive- thru, lavagem e abastecimento. No entanto, caso o cliente utilize serviços de pedágio, haverá cobrança de taxa única de R$ 14,90 de roaming no mês de utilização do serviço.

O pacote "Em Todo Lugar", direcionado a quem viaja regularmente , contará com gratuidade em 4 mensalidades e, partir do 5º mês, terá um desconto de 10% sobre a mesma, pagando somente R$ 25,11 por mês. O serviço é disponível para pagamento de estacionamentos, drive-thru, lavagem de automóvel, pedágio ilimitado sem cobrança adicional e utilização imediata de abastecimento para a forma de pagamento cartão de crédito. Na opção débito, a funcionalidade de abastecimento inicialmente não estará disponível.