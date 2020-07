A Nissan confirmou nesta quarta-feira (22) o lançamento da nova geração do sedã Versa no mercado brasileiro para o último trimestre de 2020. Com a retomada cadenciada da fábrica da marca em Aguascalientes, no México, na qual o modelo é fabricado, a empresa retoma o calendário do lançamento para o Brasil, que estava previsto para o mês de junho, o que não aconteceu por causa da pandemia do coronavírus.

A nova geração do sedã compacto da Nissan tem design totalmente novo seguindo o conceito batizado de “Geometria Emocional” e vem com novos equipamentos de conforto e segurança. O novo carro vai se posicionar em uma faixa superior do segmento, ampliando a presença da marca. Informações sobre versões e lista de equipamentos, além da estratégia de lançamento e data da chegada do carro às concessionárias, serão reveladas próximas ao lançamento.

Já antecipando os preparativos para a chegada da nova geração do Versa, a Nissan vai mudar o nome do modelo atual para V-Drive. De acordo com concessionários da marca, o Versa V-Drive será oferecido em quatro configurações diferentes: V- Drive 1.0 manual, V-Drive 1.6 manual, V-Drive 1.6 Special Edition CVT e V-Drive Plus CVT.