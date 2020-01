Quem está com planos de comprar um veículo zero-quilômetro é bom ficar de olho nas novidades prometidas para 2020. São mais de 30 lançamentos quando consideradas as estreias mais significativas, ou seja veículos totalmente novos e versões. É uma média de quase um lançamento a cada dez dias.

Os SUVs devem continuar em ascensão no mercado, mas 2020 será também o ano dos hatches, dos híbridos e dos elétricos. Mas também há novidades nos segmentos de picapes, sedãs e monovolumes. O consumidor terá à sua disposição modelos inédito e reestilizados, bem como novas gerações e versões.

Dos mais de 30 lançamentos, dois serão produzidos em Goiás. A Caoa Chery irá produzir em Anápolis a nova geração do SUV do Tiggo 7 e o Tiggo 8, um SUV de sete lugares, que chega ao mercado no primeiro semestre. Há também a possibilidade da Mitsubishi iniciar a produção da nova L200 Triton, em Catalão.

A Chevrolet promete sete novidades para este ano, sendo que um dos principais modelos será o Tracker, que chega em março. A Volkswagen apresenta no fim deste mês as versões esportivas (GTS) de Polo e Virtus, e o SUV Nivus chegará no primeiro semestre. A montadora vai lançar também a picape Tarok para concorrer com a picape Toro.

Além do novo Kwid, a Renault deverá lançar também o Duster reestilizado no Brasil neste ano. A Honda inicia no segundo semestre a produção da nova geração do Fit.

A Fiat vai renovar suas picapes. A Strada terá uma nova geração, enquanto a Toro reestilizada estreia em abril. No campo das picapes médias, um dos destaques será a RAM 1500, que virá do México para disputar clientes com as versões mais caras de Toyota Hilux, Chevrolet S10 e companhia.

Ainda em janeiro, a Kia lança o hatch compacto Rio, que chega do México para brigar na categoria do Polo. Um dos carros mais esperados para 2020 é o novo Peugeot 208, que será produzido na Argentina. A segunda geração do hatch cresceu e está com aparência mais agressiva.

Elétricos

No segundo semestre, a Mercedes-Benz deve lançar no Brasil o EQC 400. O SUV é o primeiro modelo 100% elétrico da marca alemã. A Audi vai lançar em maio o e-tron, primeiro modelo totalmente elétrico da Audi. Ele tem dois motores (um em cada eixo), que geram 408 cavalos.

Entre os elétricos rápidos, atenções deverão se concentrar no Porsche Taycan. O cupê tem três versões: 4S, Turbo e Turbo S, sendo que o mais lento pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4 segundos, garante a fabricante.

A Volvo lançará no primeiro trimestre o XC40 híbrido, denominado XC40 T5 Twin Engine. A versão híbrida do SUV compacto traz o novo motor 1.5 turbo de três cilindros e 180 cv a gasolina, associado ao elétrico de mais 82 cv. A potência combinada é de 262 cv, e o torque chega a 43,3 mkgf.

Confira alguns lançamentos

Chevrolet Tracker

Entre os sete carros que a Chevrolet promete lançar no Brasil em 2020, o Tracker é um dos principais. O SUV compacto, que já flagrado rodando camuflado, chega até março. A nova geração do modelo utiliza a mesma plataforma do Onix e do Onix Plus. Além do motor 1.0 turbo do hatch e do sedã, o SUV deverá vir também com um 1.4, igualmente turbinado.

Caoa Chery Tiggo 8

O SUV de sete lugares será produzido na fábrica da Caoa Chery em Anápolis (GO) e chega até junho ao mercado. Entre os rivais estão o Peugeot 5008 e o Volkswagen Tiguan R-Line. Além do utilitário-esportivo, a Caoa Chery lançará também o renovado Tiggo 7 e o Arrizo 6. O sedã médio, que será feito em Jacareí (SP), tem 4,71 metros de comprimento e motor 1.5 turbo.



Nissan Versa

No segundo trimestre, a Nissan começa a trazer do México a terceira geração do Versa. O novo sedã é bem diferente do atual, que deve permanecer em linha, como opção de entrada. Entre as tecnologias disponíveis estão sistema de frenagem automática com detecção de pedestres e alertas de mudança involuntária de faixa e de ponto cego. O motor é 1.6 flexível.



Kia Rio

O hatch compacto Rio chega este mês, vindo do México. São duas versões (LX e EX), e preços de R$ 70 mil a R$ 80 mil. O motor 1 6 flexível (o mesmo do Hyundai HB20X) gera até 130 cv. O câmbio automático tem seis marchas. Além do Rio, a Kia estuda importar um SUV compacto baseado no conceito KX3, o elétrico Soul EV e os híbridos Niro (crossover) e Optima (sedã).

Ford Territory

O SUV médio chegará inicialmente da China para tentar seduzir os clientes da marca que buscam por um modelo maior que o EcoSport. A partir de 2022, o Territory será fabricado na Argentina em uma configuração mais condizente com o mercado sul-americano. Baseado no SUV chinês Yusheng S330, o Territory virá equipado com um motor 1.5 turbo de 145 cv cuja potência poderá aumentar um pouco com a adoção da tecnologia bicombustível para rodar com etanol. A transmissão é automática tipo CVT.

Ford Escape

O SUV da Ford mudou completamente na Europa (onde se chama Kuga) e EUA, de onde deve ser importado a partir de setembro, com sistema híbrido. Com 4,52 metros de comprimento, a novidade é um pouco menor que o Honda CR-V (4,59 m). A Ford trará também o SUV Territory, que é feito na China e tem porte do Jeep Compass. O modelo poderá ser feito na Argentina.



Honda Fit

A produção da nova geração do Fit no Brasil deve começar no segundo semestre deste ano. O modelo será o primeiro compacto da marca oferecido no País com sistema híbrido. O sedã City também mudará completamente no fim do ano. O visual lembra um pouco o do Civic, e, no lugar do atual motor 1.5 aspirado, o novo modelo deverá receber propulsor 1.0 turbo.



Mercedes-Benz GLA

O GLA chegará às concessionárias do País no segundo semestre de 2020, completamente renovado. A segunda geração do SUV da Mercedes ganhou 10 cm na altura e aspecto mais "bombado". Segundo dados da marca, o espaço para pernas de quem vai atrás aumentou 11,6 cm. A Mercedes promete trazer outros dois SUVs ao País neste ano: o EQC, 100% elétrico, e o GLB 35.



Renault Kwid

O Kwid reestilizado já foi mostrado na Índia. O subcompacto ganhou faróis divididos. Há LEDs de uso diurno na parte superior e faróis posicionados na parte inferior. Outras mudanças são os novos para-choques, para-lamas dianteiros com refletores e lanternas com novo grafismo interno.

Peugeot 208

Um dos lançamentos mais esperados do ano é o novo 208, que será feito na Argentina. A segunda geração do hatch da Peugeot tem visual mais esportivo e cresceu em relação à atual. São 4,05 metros de comprimento (aumento de 7 cm) e 1,74 m de largura (4 cm maior). O entre-eixos foi mantido em 2,54 m. Outra novidade deverá ser o motor 1.2 turbo com 130 cv.



Jeep Wrangler Gladiator

No segundo semestre, a Jeep deverá trazer dos Estados Unidos a picape Gladiator, derivada do jipe Wrangler. O modelo com visual robusto e aventureiro tem motor Pentastar 3.6 V6 de 289 cv. A capacidade de carga é de apenas 725 kg. Outra novidade da marca será a opção de quatro portas para a versão de topo, Rubicon, do Wrangler, que também virá dos EUA.



Land Rover Defender

Totalmente renovado, o Land Rover Defender deverá desembarcar no Brasil no segundo trimestre. Ao menos inicialmente, o SUV será oferecido com motor 2.0 turbo a gasolina de 300 cv de potência. Segundo informações da marca, o novo Defender acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos. A velocidade máxima é de 191 km/h. Entre as novidades, há até suspensão a ar.



Porsche Taycan

A Porsche começa a aceitar encomendas para o Taycan no Brasil no primeiro semestre - as entregas do esportivo elétrico terão início na segunda metade do ano. O cupê está disponível nas versões 4S (530 cv), Turbo (680 cv) e Turbo S (761 cv). A marca informa que o 4S acelera de 0 a 100 km/h em 4 segundos. A versão Turbo tem autonomia de 450 km e a Turbo S, de 417 km.