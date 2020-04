Na luta para minimizar os impactos do coronavírus na população brasileira, as montadoras de veículos instaladas no Brasil se uniram para realizar várias ações nos Estados onde têm unidades e também em todo o país. Desde a fabricação e doação de máscaras de proteção facial, veículos e até conserto de respiradores mecânicos, as montadoras estão atuando em parceria com as autoridades municipais, estaduais, federal e com o Ministério da Saúde.

Dez de grandes empresas, dentre quais as montadoras Fiat, Ford, General Motors do Brasil, Honda, Toyota, Renault, Jaguar, Land Rover e Scania formaram parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para fazer a manutenção de respiradores. Veja abaixo as ações de cada montadora.

Ford

A Ford anunciou que vai produzir inicialmente 50.000 máscaras de proteção facial em suas instalações de Camaçari, na Bahia, e de Pacheco, na Argentina, para equipar os profissionais da saúde que atuam na linha de frente tratando pacientes que contraíram a doença. A distribuição nos pontos de serviço será coordenada por meio das Secretarias de Saúde e da Cruz Vermelha.

No Brasil, a Ford também se uniu à força-tarefa formada pelo CNI/SENAI e outras empresas para a recuperação de respiradores mecânicos descartados ou com necessidade de manutenção, fundamentais no tratamento de pacientes com a Covid-19.

Além disso, a Ford está disponibilizando veículos à Cruz Vermelha no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru para auxiliar no trabalho com o transporte de equipes e suprimentos. A frota inclui os modelos Transit, Fusion, EcoSport, Ranger e Ka, além de uma ambulância.

Chevrolet

A General Motors (Chevrolet) realiza força-tarefa para consertar respiradores mecânicos que não estão em operação por algum tipo de problema. Áreas específicas nas fábricas de São Caetano do Sul, São José dos Campos (SP), Gravataí (RS), Joinville (SC) e seu centro de testes em Indaiatuba, também no interior de São Paulo, estão sendo preparadas para realizar os consertos dos respiradores. Com ajuda do Senai, a General Motors também está treinando, online, pessoal técnico para a tarefa.

Também o Instituto General Motors (IGM), braço social da GMBrasil, está realizando a doação de 5.500 cestas de alimentos, higiene e limpeza e 3 mil óculos de segurança; além de emprestar 105 carros em comodato para as autoridades nos locais onde a empresa está presente.

Volkswagen

A Volkswagen do Brasil está doando duas mil máscaras faciais protetoras 3M PFF-2 (S) para as quatro cidades onde mantém suas operações fabris: São Bernardo do Campo/SP, Taubaté/SP, São Carlos/SP e São José dos Pinhais/PR.

Em parceria com a Assobrav (Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen), a Volkswagen vai oferecer até o dia 31 de junho, serviços de reparo em suas concessionárias para veículos da marca da Secretaria da Saúde dos estados de São Paulo e Paraná, localidades onde a empresa possui fábricas. Esta ação também se estende a reparos para os 100 veículos disponibilizados pela Volkswagen às prefeituras onde tem unidades.

FCA

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA), dona das marcas Fiat e Jeep, atua na instalação de dois hospitais de campanha em Betim (MG) e Goiana (PE), produção de 2 mil protetores faciais usando impressoras 3D, doação de 60 mil máscaras e álcool gel, além de uma equipe de 18 técnicos que ficará responsável pela manutenção de mais de 600 respiradores que estão fora de uso nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba.

A empresa também vai ceder o terreno do Fiat Clube, em Betim (MG), cidade onde a FCA tem sua mais antiga fábrica no Brasil, para a construção de um hospital de campanha. Lá serão instalados 200 leitos. Em Goiana (PE), onde a Jeep tem sua fábrica, a FCA irá construir um outro hospital de campanha, com capacidade para 100 pacientes, dos quais 3 serão instalados na chamada sala vermelha, que abriga casos mais graves. Os outros 97 são de enfermaria. O local também terá 10 consultórios e sala de triagem para o atendimento. A expectativa é de que ele comece a funcionar na segunda quinzena de abril.

Toyota

A Toyota também participa da força-tarefa de reparar os ventiladores pulmonares fora de operação. A Toyota ainda anunciou a doação de 4 unidades da Hilux, convertidas para ambulância, além de 30 mil frascos de álcool em gel para o governo do Estado de São Paulo.

Honda

A Honda também participa da parceria de 10 empresas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para fazer a manutenção de respiradores mecânicos. A indústria estima que até dez pacientes podem ser atendidos por aparelho recuperado.

Em um primeiro momento, a chamada "Iniciativa + Manutenção de Respiradores" vai contar com 25 pontos de manutenção em 15 estados brasileiros de todas as regiões. A estimativa é de que mais de 3,6 mil ventiladores estejam fora de operação no País, e cada um deles poderia atender até dez pessoas.

Renault

A Renault do Brasil, através do Instituto Renault, está desenvolvendo uma série de ações. Por meio das impressoras 3D do Creative Lab, laboratório de inovação da marca localizado no Complexo Ayrton Senna (PR), a Renault está produzindo máscaras utilizadas em atendimento hospitalar para entrega à Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais (PR). As impressoras estão produzindo 24 horas por dia para garantir a entrega do maior número possível de equipamentos.

A montadora fez a entrega de dez veículos - modelos Captur, Duster, Oroch e Master - à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do estado do Paraná em formato de comodato. Também está fazendo parte de uma campanha nacional organizada pelo Senai, para a manutenção de respiradores mecânicos . necessitavam de manutenção para viabilizar sua utilização.

Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz se juntou com universidades para produzir suprimentos necessários no combate à Covid-19. Em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e profissionais de áreas médicas, a empresa está desenvolvendo respiradores. Eles serão produzidos usando peças da indústria automotiva, nas nas fábricas da Mercedes-Benz: São Bernardo do Campo, Iracemápolis (SP) e Juiz de Fora (MG). Os respiradores serão destinados, a princípio, aos hospitais de São Paulo.

Também em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e com a Universidade de São Paulo de São Carlos, a Mercedes desenvolveu máscaras de proteção facial. A produção já começou, usando impressoras 3D da empresa e do Instituto Mauá. São feitas, em média, 10 por dia. Elas serão enviadas para hospitais da região do ABC Paulista.

Hyundai

A Hyundai pretende colocar mil carros à disposição de idosos e profissionais da saúde. O transporte gratuito será feito com veículos de test-drive. Por enquanto, apenas uma concessionária, de Florianópolis, colocou sua frota de 10 carros à disposição do público.

O pedido do veículo pode ser feito por telefone, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Se houver disponibilidade, a central informará a placa do carro e o nome do motorista. A Hyundai oferece diferentes trajetos, como transporte ponto- a- ponto, consulta médica, retirada de compras e medicamentos, e transporte para vacinação drive-thru.

Além disso, a fábrica da empresa em Piracicaba (SP) irá produzir cerca de 100 protetores faciais, usando impressoras 3D.

Peugeot e Citroën

A PSA, que detém as marcas Peugeot e Citroën, vai utilizar impressora 3D para produzir protetores faciais em sua fábrica de Porto Real (RJ) em parceria com o FabLab da Firjan Senai de Resende, que serão doadas para autoridades de saúde dos municípios da região. A montadora ainda ficará responsável pela montagem, higienização e embalagem dos protetores.

A proposta de produção do equipamento teria surgido de um funcionário da PSA, que soube do projeto de uma universidade do Rio que usava impressoras 3D para confeccionar os protetores, e sua iniciativa será multiplicada também nas unidades da PSA da Europa.