A Mitsubishi Motors lança a série especial Black Edition que é limitada a apenas 100 unidades para a linha Outlander Sport e 30 para a linha Outlander. Já disponível nas concessionárias da marca, os modelos trazem detalhes de acabamento exclusivos, visual robusto e mais esportivo. Os dois modelos são produzidos na fábrica da Mitsubishi em Catalão, na região Sudeste de Goiás.

O Outlander Sport Black Edition tem preços de R$ 162.990 para a versão com tração 4x2 e R$ 169.990 para a versão com tração integral. Já o Outlander Black Edition é oferecido por R$ 257.990.

Outlander Sport Black Edition

Apresentado em meados de 2020, o mais recente SUV da Mitsubishi Motors ganhou a edição especial Black Edition. Oferecida em três opções de cores de carroceria – preto, prata e branco – a série Black Edtion traz acabamentos em black piano no teto, retrovisores, aerofólio traseiro, nas rodas em liga leve de aro 18, na grade frontal, nas saídas de ar laterais e detalhes do para-choques traseiro e dianteiro.

Por dentro, bancos com revestimento exclusivo em couro que remete à edição especial Black Edition trazem detalhes da costura em vermelho e se unem ao revestimento em black piano das molduras do console central. Uma placa “Black Edition” está instalada no painel do veículo.

Baseada na versão HPE do modelo de série, é oferecido nas versões com tração 4x2 ou integral nas quatro rodas, ambas equipadas com motor 2.0 flex de 170 cv de potência e até 23Kgfm de torque, a 4.250 rotações.

Outlander Black Edition

O SUV mais espaçoso da Mitsubishi também ganhou uma edição especial Black Edition limitada a apenas 30 unidades. Produzida sobre a versão topo de linha HPE-S, o modelo traz diversos detalhes em preto na carroceria, como rack de teto, skid plate traseiro e dianteiro, capas dos retrovisores, molduras dos vidros, grade dianteira, rodas em liga leve de aro 18 e moldura inferior das portas, além de detalhes nas laterais. Um emblema que remete à série Black Edition foi adicionado na tampa do porta-malas. As molduras dos faróis de neblina na cor vermelha criam um contraste com apelo esportivo.

Por dentro, o exclusivo couro preto que reveste bancos, volante, manopla de câmbio e console central ganhou costura com linha vermelha. Uma placa alusiva à série especial Black Edition foi adicionada no painel logo acima do porta-luvas. O acabamento das colunas além do revestimento do teto também é oferecido na cor preta.

O Outlander Black Edition, que tem tração 4x4, traz debaixo do capô o motor 3.0 V6 a gasolina de 240 cv e 31 Kgfm de torque a 3750 rotações. É equipado com câmbio automático de seis velocidades com opção para trocas manuais por meio de botões na coluna de direção. O modelo pode chegar até 220 km/h de velocidade máxima e sair da imobilidade aos 100 km/h em 8,7 segundos.