A Mitsubishi Motors do Brasil lançou duas séries especiais para a sua linha de SUVs compactos - Eclipse Cross Sport e Eclipse Cross Outdoor - que já estão nas concessionárias da marca em todo o País, com preços de R$ 170.990, e R$ 171.990, respectivamente. Produzidas em Catalão, no sudeste de Goiás, sobre a configuração topo de linha da gama, HPE-S S-AWC, as duas versões terão apenas 200 unidades cada uma colocadas à venda.

Os modelos, que contam com tração integral nas quatro rodas, são equipados com o motor 1.5 turbo a gasolina de 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, com câmbio automático do tipo CVT, que simula oito marchas. Toda a linha Eclipse Cross oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem, além da MitRevisão com preços fixos. O cliente têm opção três cores para o Outdoor – Vermelho Diamond, Cinza Titanium e Prata Sterling – e três para o Sport, que troca o Prata Sterling pelo Preto Pearl.

Eclipse Cross Sport

A série especial Eclipse Cross Sport, que reforça o aspecto esportivo, trocou a dianteira com o acabamento cromado do restante da gama por peças pintadas em preto brilhante Já a grade frontal e detalhes do para-choques trazem acabamento tipo carbono, enquanto a parte inferior da peça exibe um spoiler com a moldura central em prata. Para arrematar o estilo, o capô traz dois extratores.

O modelo traz rodas de liga leve de 18 polegadas em preto brilhante e calçadas com pneus 225/55. O conjunto deixa à mostra as pinças de freio, que no Eclipse Cross Sport são pintadas de vermelho. O tempero esportivo é complementado pelas molduras das caixas de roda pintadas na mesma cor da carroceria.

Atrás, destacam-se o aerofólio e o skid plate pintados em preto brilhante. Outro detalhe marcante são as lanternas com bordas escuras tipo fumê que percorrem toda a tampa, dividindo o vidro traseiro. A barra central traz acabamento tipo carbono, e o toque final fica com as peças em prata fosco que simulam ponteiras nas extremidades do para-choque.

Eclipse Cross Outdoor

Tal como manda a tradição do nome Outdoor, o Eclipse Cross nesta versão traz o visual aventureiro realçado por molduras em preto fosco que cobrem para-choques, laterais e caixas de rodas. Destaque exclusivo para os dois ganchos na parte inferior do para-choques, que variam de cor conforme as pinturas disponíveis para a carroceria – são azuis no Vermelho Diamond, e verdes no Cinza Titanium e no Prata Sterling.

Nas laterais, a série com estética off-road carrega adesivos nestas mesmas cores com o sobrenome Outdoor e a inscrição 4x4, e as rodas de liga leve de 18 polegadas pintadas em preto brilhante calçam pneus AT de perfil mais alto (235/60), próprios para o 4x4. A traseira traz ainda o aerofólio e uma faixa na parte superior da tampa pintados em preto fosco.

Interior e multimída

O interior das séries especiais Sport e Outdoor do Eclipse Cross traz peças na cor Silver Metallic, além de painéis macios ao toque. As partes com acabamento em Black Piano deixam o ambiente ainda mais requintado. Todos os comandos ficam integrados a um cockpit dinâmico e ergonômico.

Os bancos dianteiros contam com design esportivo, espuma de dupla densidade com retenções laterais e uma linha central que deixa o corpo em posição perfeita para a condução. Os bancos traseiros são reclináveis e deslizantes, com oito níveis de inclinação do encosto (16º a 32º) e deslizamento de até 200 mm, ampliando o espaço interno para quem viaja no banco de trás. Este recurso pode ser usado também para ganhar espaço extra no porta-malas, que oferece 561 litros de capacidade volumétrica, podendo chegar a 1.285 litros de volume.

As séries especiais Sport e Outdoor oferecem tecnologias como o sistema Keyless , botão Start/Stop, direção elétrica, espelho retrovisor interno eletrocrômico, câmera de ré, Head-Up Display, ar-condicionado digital automático e de duas zonas. O volante reúne os comandos de voz, áudio e telefone, além dos botões do Speed Limiter e do Piloto Automático Adaptativo. O quadro de instrumentos traz uma tela de LCD de alto contraste ao centro.

Um dos destaques da cabine dos novos Eclipse Cross Sport e Outdoor é a central multimídia premium da marca JBL. O sistema adiciona ao painel uma tela capacitiva de 7 polegadas com respostas rápidas, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite acessar aplicativos como Spotify e Waze. O dispositivo também oferece as tecnologias Android Auto e Apple Car Play, para conectividade com smartphones.

Segurança

As séries especiais do Eclipse Cross contam com os seguintes e equipamentos de segurança: sistemas de freios ABS, BAS, BOS, HSA (assistente de partida em rampa), controles de tração e estabilidade (ASC + ATC), câmera de ré, sistema Full Airbags, DRL em LED nos faróis e luzes de neblinas, TPMS (sensor de pressão dos pneus), sensores de chuva e de luz, freio de estacionamento eletrônico, retrovisores externos retráteis, entre outros.

Também oferecem o pacote de tecnologia MiTEC com diversos sistemas inteligentes de segurança ativa e passiva. São eles o FCM, ACC, LDW, BSW + RCTA e AHB + UMS, além de sensores de obstáculos dianteiros e traseiros.