A Mitsubishi lança Pajero Sport 2021, mais luxuoso modelo já produzido em toda a história da marca japonesa, que chega ao Brasil em duas versões: HPE e HPE-S, com preços de R$ 291.990 e R$ 318.990, respectivamente, com três anos de garantia. A versão HPE pode ser adquirida com um pacote de opcionais que inclui teto solar e piloto automático adaptativo pelo valor de R$ 8.000. A previsão da montadora é vender entre 250 e 300 unidades por mês no Brasil, de acordo com Fábio Maggion, supervisor de Engenharia e Planejamento da Mitsubishi Motors.

As principais novidades estão no visual. Por fora, as mudanças em relação à linha anterior começam na parte traseira do modelo, cujas lanternas em LED foram redesenhadas e estão localizadas acima do também redesenhado para-choque traseiro. Na parte superior, o Pajero Sport passou a ser equipado com um aerofólio traseiro totalmente renovado, além de antena tipo tubarão.

A dianteira traz uma nova grade de entrada de ar que é envolvida por um para-choque reformulado. Os faróis dianteiros e os de neblina – ambos em LED – também foram redesenhados e equipados de série com o sistema Adaptive Front Lighting System (AFS) que direciona o feixe de luz de acordo com o esterço do volante, para melhor visibilidade em trechos de curva.

Interior

Por dentro, com capacidade para até sete passageiros, o Pajero Sport 2021 traz o novo sistema de entretenimento com tela de até oito polegadas sensível ao toque e compatível com os smartphones pelos sistemas Google Android Auto e Apple CarPlay, com acessos aos aplicativos Waze, Google Maps e Spotify.

A versão HPE-S possui ainda painel de instrumentos 100% digital, com uma série de opções de configurações e fácil acesso às informações vitais de funcionamento do veículo por parte do motorista. O painel também é totalmente integrado ao sistema de entretenimento do SUV.

Na sua terceira geração, o Pajero Sport 2021 traz o sistema Remote Control, desenvolvido pela Mitsubishi Motors, permite que o cliente conecte o seu smartphone ao veículo e, remotamente, execute diversas funções à distância, tal como acionar a abertura da tampa elétrica do porta-malas, verificar a abertura dos vidros, trancar as portas ou mesmo acender os faróis de LED. A tecnologia ainda permite o envio de avisos importantes ao cliente diretamente para o seu smartphone ou smartwatch.

Motor e off-road

As versões HPE-S e HPE são equipadas com o motor MIVEC 2.4 turbo diesel 16 válvulas, em alumínio, com 190 cv e 43,9 kgfm de torque. O sistema de transmissão é automático de oito velocidade, com a opção de trocas sequenciais por meio dos Paddle Shifters atrás do volante, e tração 4x4, com bloqueio do diferencial do eixo traseiro.

O DNA off-road da Mitsubishi está presente com o sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) que oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central, ele pode facilmente escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso.

O Pajero Sport 2021 conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa o SUV ainda mais preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem um desempenho em diversos tipos de piso: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock. Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração. As informações são projetadas no painel de instrumentos e mostram como cada roda está atuando individualmente.

Equipamentos

De série, a partir da versão HPE, o modelo oferece assistente de partida em rampas, controle de descida em rampas, 7 airbags, controles de estabilidade e tração, banco do motorista com ajustes elétricos, freio de estacionamento eletrônico e chave presencial. Traz ainda central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, faróis automáticos de LED (incluindo luz diurna, auxiliar de curva e de neblina), ar-condicionado automático de duas zonas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, e sensor de chuva.

Oferece também frenagem automática de emergência, sistema de prevenção de aceleração involuntária (sensores detectam acelerações fortes quando há obstáculos a 4 metros do veículo parado ou até 10 km/h), piloto automático e limitador de velocidade.

Já na versão topo de linha (HPE-S), além dos equipamentos da HPE, são acrescentados teto solar, piloto automático adaptativo, aviso de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pontos cegos, assistente de mudança involuntária de faixa e porta-malas com abertura elétrica (por botão e por movimento na parte inferior do para-choque.