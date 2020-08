A Mitsubishi apresentou nesta quinta-feira (27) a L200 Triton Sport 2021, cuja pré-venda já foi iniciada no site da montadora, mas o faturamento começará na segunda quinzena de setembro, quando chegará à rede de concessionárias. Produzida na fábrica da HPE Automotores (Mitsubishi) em Catalão, na região sudeste de Goiás, a picape será comercializada em três versões: GLS AT por R$ 188.990; a HPE por R$ 212.990, e a topo de linha HPE-S, com preço de R$ 232.990. A nova L200 irá conviver com a versão interior, vendida com L200 Triton Outdoor.

A nova L200 Triton Sport chega ao mercado com visual renovado e mais agressivo com o conceito de design da Mitsubishi denominado Advanced Dynamic Shield, novo sistema de transmissão automático de seis velocidades, que oferece menos vibrações e ruído no interior do veículo, acoplado ao motor 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros, além de um sistema de tração 4x4 de última geração, novo sistema multimídia da marca JBL com tela de 7 polegadas e mais dispositivos ativos de segurança, bem como ampla capacidade de carga e reboque.

O veículo também está equipado com novas tecnologias que oferecem ainda mais conforto e segurança aos seus ocupantes como, por exemplo, a introdução do Sistema de Frenagem Autônoma (FCM) e Sistema de Monitoramento de Ponto Cego (BSW), além do exclusivo sistema de tração Off Road Mode, que adapta automaticamente as características de tração, aceleração e torque ao terreno em que o veículo está trafegando, com um simples toque em um botão.

Design renovado

A nova L200 Triton Sport traz o novo conceito de design da Mitsubishi denominado Advanced Dynamic Shield, identidade visual que já está presente em modelos como o Pajero Sport e Eclipse Cross. Por fora, a dianteira foi totalmente redesenhada. A grade é na cor alumínio, acompanhando as molduras do para-choque em cromado no formato de bumerangue. O capô tem vincos pronunciados e está mais elevado, o que transmite a sensação de uma picape maior .

O novo conjunto óptico conta com faróis mais afilados e um visual mais moderno.. As versões HPE e HPE-S são equipadas com faróis de neblina. Já a versão topo de linha HPE-S traz faróis bi-led com DRL integrado, ajuste de altura e lavador. Nas versões HPE e HPE-S os retrovisores têm rebatimento elétrico com luz de seta, capa cromada e desembaçador. As maçanetas são cromadas e há estribos laterais para facilitar o acesso.

A traseira traz novo para-choque, equipado com sensores de estacionamento e degrau de acesso à caçamba. As lanternas traseiras foram redesenhadas e são de LED na versão HPE-S. Para trazer ainda mais segurança, o brake light foi integrado na tampa. A picape também conta com rodas maiores em relação ao modelo anterior, agora com 18 polegadas, equipadas de série com pneus 265/60. A versão topo de linha HPE-S traz rodas em design e acabamento exclusivo.

Tecnologia

A tecnologia é um dos pontos altos da nova L200 Triton Sport 2021. O sistema de entretenimento instalado no painel central é da marca JBL. Com tela sensível ao toque de 7 polegadas, o multimídia pode ser totalmente integrado aos melhores smartphones do mercado por meio das tecnologias Apple CarPlay e Android Auto.

Por ele, o motorista também pode espelhar uma série de aplicativos como Waze, Google Maps, Spotify . O painel de instrumentos do motorista também conta com um visual mais moderno e ,agora, com display colorido que exibem inúmeras informações do computador de bordo.

As versões HPE e HPE-S trazem sensor crepuscular, além de sensor de chuva sensores de estacionamento e câmera de ré. A HPE-S ainda é equipada com sensor de estacionamento frontal.

O sistema de ar condicionado conta com saídas de ar colocadas no teto, que permitem a refrigeração de toda a cabine de forma mais rápida. Os passageiros do banco traseiro podem ajustar a intensidade da ventilação em até quatro níveis, através de um comando localizado no teto.

Motor e câmbio

A nova L200 Triton Sport traz o novo sistema de transmissão automática de seis velocidades e, nas versões HPE e HPE-S ainda conta com opções para trocas sequenciais por meio de paddle shifters no volante. O motor que equipa todas as versões é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, o que ajuda a otimizar o consumo de combustível. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis MIVEC e turbina de geometria variável, que o torna capaz de desenvolver 190 cv de potência e torque de 43,9 kgfm.

O mecanismo de tração, por sua vez, é o Super Select 4WD-II (SS4-II) que conta com os modos 4x2 (tração traseira), 4x4 (distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro por meio do diferencial central), 4x4 com diferencial central bloqueado (para terrenos acidentados com superfícies de baixa aderência) e 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial central (aplicado em subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama). A L200 Triton Sport 2021 também estreia o Off-Road Mode, seletor de terreno que conta com quatro modos de operação (cascalho, lama/neve, areia e pedra) para otimizar as respostas da picape dependendo do cenário de uso.

Uma melhora importante trazida para a linha L200 Triton nacional pela nova versão Sport 2021 diz respeito ao nível de tecnologia embarcada. Em sua versão mais completa HPE-S, a L200 Triton Sport 2021 oferece recursos como o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, aviso de saída involuntária da faixa de rodagem, farol alto automático, entre outros recursos.

Preços e versões

L200 Triton Sport GLS automática - R$ 188.990

Principais itens de série: rodas de liga leve aro 18”, trava elétrica para o mecanismo de abertura da tampa da caçamba, volante com revestimento de couro, ar-condicionado automático digital, central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, bloqueio do diferencial traseiro, controles de tração e estabilidade completos

L200 Triton Sport HPE - R$ 212.990

Principais itens de série: versão GLS + acabamento diamantado para as rodas de liga leve aro 18”, maçanetas cromadas, espelhos retrovisores cromados, rebatíveis e com desembaçador, estribos laterais, volante multifuncional com revestimento de couro, aletas para trocas de marchas na coluna de direção, revestimento interno de couro, banco do motorista com ajuste elétrico, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, sensor de estacionamento, câmera de ré, Off Road Mode e 7 airbags

L200 Triton Sport HPE-S - R$ 232.990

Principais itens de série: versão HPE + faróis com iluminação em LED, retrovisor interno eletrocrômico, sensor de estacionamento dianteiro, GPS off-line na central multimídia e pacote de assistentes de condução avançados